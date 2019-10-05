جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب سجائر وشيش إلكترونية ومستلزماتها

كتب أحمد مصطفى

تمكنت الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى برئاسة أميرة عطية مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كميه من السجائر والشيش الإلكترونية ومستزماتها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص .

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على خطوط شركة النيل للطيران القادمة من الكويت اشتبه محمد حسن مأمور اللجنة المعين على الخط الأخضر في الراكب م . ف . ع مصرى الجنسية يجر أمامه عربة عفش عليها عليها ثلاثة شنط كبيرة الحجم وذلك لكثره تردده وارتباكه .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي .

وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة أحمد يس الذي أفاد بوجود أجسام معتمة ومتماثلة داخل الشنط

وبالعرض على محمد حميدة مدير الإدارة بالإنابة قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائب الراكب من أحمد إبراهيم عمر و

إيهاب عميرة المشرف على الصالة الخضراء فتبين وجود 103سيجارة إلكترونية و 62 شيشة إلكترونية و 31 علبة مستلزمات شيش وعدد 69 زجاجة زيت شيشة أحجام مختلفة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

قرر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 43 لسنة 2019 .