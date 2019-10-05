سوبر كورة
Ads
الأحد، 06 أكتوبر 2019 04:00 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة أسيوط تستضيف ملتقى "مصر تستطيع بطلابها" لحل مشاكل التعليم.. 13 أكتوبر

السبت، 05 أكتوبر 2019 11:32 م
جامعة أسيوط تستضيف ملتقى "مصر تستطيع بطلابها" لحل مشاكل التعليم.. 13 أكتوبر جامعة أسيوط
كتب وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، تنظيم ملتقى طلابى بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان التابع لوزارة التعليم العالىى تحت عنوان "مصر تستطيع بطلابها" فى الفتر من 13-15 أكتوبر الجارى.

وأضاف غريب لـ"اليوم السابع"، أن الملتقى يتضمن رؤى طلابية لحل مشاكل التعليم فى مصر، من خلال مشاركة الطلاب بأوراق بحثية وأفكار مبتكرة لحل مشكلة التعليم فى مصر، موضحا أن هذا الملتقى يأتى ضمن فعاليات الموسم الثقافى لجامعة أسيوط.

وتابع نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة ستشهد موسما ثقافيا قويا لطلابها وعلى مستوى الكليات المختلفة خلال العام الدراسى الحالى.

 


 

 


جامعة اسيوط

مصر تستطيع بطلابها

حل مشاكل التعليم

الموسم الثقافى للجامعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مجلس جامعة أسيوط يوافق على منح 127 درجة ماجستير

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 02:16 م

بالأسماء .. تعيين وكلاء ورؤساء أقسام بعدد من كليات جامعة أسيوط

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 11:25 ص

رئيس جامعة أسيوط يتسلم درع المؤتمر الدولى الخامس لوبائيات الأمراض العصبية

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 02:01 م

جامعة أسيوط تعلن عن فتح باب الحجز للراغبين فى الالتحاق بدورات اللغة الروسية

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 01:43 م

بالأسماء.. مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 17 مدرسًا جديداً

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 01:15 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"خريطة الجامعات للاحتفال بالذكرى 46 لنصر أكتوبر".. "التعليم العالى" تطلق مبادرة "العبور الجديد" كأحد شروط مسابقة أفضل جامعة للأنشطة.. معارض فنون تشكيلية بـ"القاهرة" وتكريم الأساتذة المشاركين فى الحرب بـ"حلوان"

"خريطة الجامعات للاحتفال بالذكرى 46 لنصر أكتوبر".. "التعليم العالى" تطلق مبادرة "العبور الجديد" كأحد شروط مسابقة أفضل جامعة للأنشطة.. معارض فنون تشكيلية بـ"القاهرة" وتكريم الأساتذة المشاركين فى الحرب بـ"حلوان"

رغم تصدر البريميرليج .. مصاعب تواجه "كلوب".. إصابة صلاح ضربة قوية لخط الهجوم .. انخفاض مستوى "فان دايك" يفتح شباك ليفربول للمشاع لتلقى مزيد من الأهداف.. وهذا ما يحتاجه "الريدز" فى الميركاتو الشتوى

رغم تصدر البريميرليج .. مصاعب تواجه "كلوب".. إصابة صلاح ضربة قوية لخط الهجوم .. انخفاض مستوى "فان دايك" يفتح شباك ليفربول للمشاع لتلقى مزيد من الأهداف.. وهذا ما يحتاجه "الريدز" فى الميركاتو الشتوى

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 / 10/ 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 / 10/ 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

التعليم: انتهاء طباعة كتب النظام القديم بأكملها ووصولها للمديريات والمدارس

التعليم: انتهاء طباعة كتب النظام القديم بأكملها ووصولها للمديريات والمدارس

رد فعل غريب من رئيس فالنسيا على احتجاجات جماهيره.. فيديو

رد فعل غريب من رئيس فالنسيا على احتجاجات جماهيره.. فيديو

قمر التربيع الأول يقترن بكوكب زحل بسيد الحلقات فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

قمر التربيع الأول يقترن بكوكب زحل بسيد الحلقات فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

أخبار × 24 ساعة.. انتظام صرف الخبز بالكروت الذكية للمواطنين

أخبار × 24 ساعة.. انتظام صرف الخبز بالكروت الذكية للمواطنين

غدا.. نادى مجلس الدولة يقيم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

غدا.. نادى مجلس الدولة يقيم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

شبكة HULU تكشف ملامح الموسم الثالث من مسلسل Marvel's Runaways..رعب×أكشن

شبكة HULU تكشف ملامح الموسم الثالث من مسلسل Marvel's Runaways..رعب×أكشن

اليوم السابع: قطار التأمين الصحى الشامل يصل محطة أسوان

اليوم السابع: قطار التأمين الصحى الشامل يصل محطة أسوان

تسريب صوتى نادر لشارون يحذر قائد بجيش إسرائيل: المصريون سيفتكون بك

تسريب صوتى نادر لشارون يحذر قائد بجيش إسرائيل: المصريون سيفتكون بك

كلوب: إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتى ليست بسيطة

كلوب: إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتى ليست بسيطة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة