سوبر كورة
Ads
الأحد، 06 أكتوبر 2019 04:00 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

تونى بلير وأمين رابطة العالم الإسلامى يبحثان برامج تعزيز المشتركات الإنسانية

السبت، 05 أكتوبر 2019 06:37 م
تونى بلير وأمين رابطة العالم الإسلامى يبحثان برامج تعزيز المشتركات الإنسانية د.العيسى يستقبل تونى بلير .
كتب - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التشجيع على الحوار الثقافى والحضارى ومنصات الحوار

تعاون فى البرامج التعليمية والبحثية و التبادل الثقافى

تعاون بين رابطة العالم الإسلامى ومؤسسة بلير للتغيير العالمى

دعم التنمية الوطنية حول العالم عبر الحكومات الرشيدة والإصلاح

 

استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، فى مكتبه بمحافظة جدة، السيد تونى بلير رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق، رئيس مؤسسة تونى بلير للتغير العالمي.

د.العيسى يستقبل تونى بلير (1)

وعقد الجانبان اجتماعًا مطولًا ناقش عدد من الموضوعات ذات الصلة بالتغيير الإيجابى وتعزيز الوعى بالقيم الإنسانية المشتركة بين الأمم، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثقافية والتواصل الحضارى والاجتماعى بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة، والتشجيع على الحوار الثقافى والحضارى ومنصات الحوار، فضلا عن تكثيف برامج مكافحة المرض والفقر والأمية والجهل فى مختلف مناطق الاحتياج حول العالم، والعمل على تحقيق ذلك عبر وضع برامج وآليات للتعاون بين رابطة العالم الإسلامى ومؤسسة تونى بلير للتغيير العالمي.

وتطرق اللقاء إلى ضرورة التعاون فى البرامج التعليمية والبحثية وبرامج التبادل الثقافى من أجل التوعية بأهمية البناء على القيم الإنسانية المشتركة، ودور ذلك فى نشر مفاهيم التسامح الدينى ومواجهة أفكار التطرف والكراهية، إضافة إلى التصدى لانكشاف المجتمعات التى تعانى من الفقر والجهل والمرض، على المؤثرات الخارجية، وأساليب الاستغلال والتوظيف السياسى والدينى السلبي.

د.العيسى يستقبل تونى بلير (2)

وتطرق اللقاء أيضًا، إلى عقد الجانبين الدورات التدريبية وبرامج التواصل وتعزيز دور شريحة الشباب فى الإسهام فى صناعة السلام، إضافة إلى تطبيق برامج التنمية الوطنية فى المجمعات الفقيرة من خلال الحوكمة والتطوير المؤسسي.

يشار إلى أن معهد تونى بلير للتغيير العالمى، معهد غير ربحى يعنى ببرامج واستشارات وأبحاث دعم التنمية الوطنية حول العالم عبر الحكومات الرشيدة والإصلاح الثقافى، وتعزيز التسامح والتواصل الحضاري.


رابطة العالم الإسلامى

تونى بلير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"خريطة الجامعات للاحتفال بالذكرى 46 لنصر أكتوبر".. "التعليم العالى" تطلق مبادرة "العبور الجديد" كأحد شروط مسابقة أفضل جامعة للأنشطة.. معارض فنون تشكيلية بـ"القاهرة" وتكريم الأساتذة المشاركين فى الحرب بـ"حلوان"

"خريطة الجامعات للاحتفال بالذكرى 46 لنصر أكتوبر".. "التعليم العالى" تطلق مبادرة "العبور الجديد" كأحد شروط مسابقة أفضل جامعة للأنشطة.. معارض فنون تشكيلية بـ"القاهرة" وتكريم الأساتذة المشاركين فى الحرب بـ"حلوان"

رغم تصدر البريميرليج .. مصاعب تواجه "كلوب".. إصابة صلاح ضربة قوية لخط الهجوم .. انخفاض مستوى "فان دايك" يفتح شباك ليفربول للمشاع لتلقى مزيد من الأهداف.. وهذا ما يحتاجه "الريدز" فى الميركاتو الشتوى

رغم تصدر البريميرليج .. مصاعب تواجه "كلوب".. إصابة صلاح ضربة قوية لخط الهجوم .. انخفاض مستوى "فان دايك" يفتح شباك ليفربول للمشاع لتلقى مزيد من الأهداف.. وهذا ما يحتاجه "الريدز" فى الميركاتو الشتوى

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 / 10/ 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 / 10/ 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

التعليم: انتهاء طباعة كتب النظام القديم بأكملها ووصولها للمديريات والمدارس

التعليم: انتهاء طباعة كتب النظام القديم بأكملها ووصولها للمديريات والمدارس

رد فعل غريب من رئيس فالنسيا على احتجاجات جماهيره.. فيديو

رد فعل غريب من رئيس فالنسيا على احتجاجات جماهيره.. فيديو

قمر التربيع الأول يقترن بكوكب زحل بسيد الحلقات فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

قمر التربيع الأول يقترن بكوكب زحل بسيد الحلقات فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

أخبار × 24 ساعة.. انتظام صرف الخبز بالكروت الذكية للمواطنين

أخبار × 24 ساعة.. انتظام صرف الخبز بالكروت الذكية للمواطنين

غدا.. نادى مجلس الدولة يقيم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

غدا.. نادى مجلس الدولة يقيم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

شبكة HULU تكشف ملامح الموسم الثالث من مسلسل Marvel's Runaways..رعب×أكشن

شبكة HULU تكشف ملامح الموسم الثالث من مسلسل Marvel's Runaways..رعب×أكشن

اليوم السابع: قطار التأمين الصحى الشامل يصل محطة أسوان

اليوم السابع: قطار التأمين الصحى الشامل يصل محطة أسوان

تسريب صوتى نادر لشارون يحذر قائد بجيش إسرائيل: المصريون سيفتكون بك

تسريب صوتى نادر لشارون يحذر قائد بجيش إسرائيل: المصريون سيفتكون بك

كلوب: إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتى ليست بسيطة

كلوب: إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتى ليست بسيطة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة