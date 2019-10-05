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تعاطى المخدرات وراء العثور على جثة فتاة وإغماء شاب بشارع الهرم

السبت، 05 أكتوبر 2019 08:11 م
تعاطى المخدرات وراء العثور على جثة فتاة وإغماء شاب بشارع الهرم اسعاف - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، غموض العثور على جثة فتاة داخل سيارة بشارع الهرم، وبجوارها شاب مصاب بحالة إغماء، حيث تبين أن تعاطى المواد المخدرة، وراء وفاة وإصابة الشاب بإغماء، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة داخل سيارة، أمام مستشفى بشارع الهرم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة الفتاة، لا توجد بها إصابات ظاهرة، كما تم العثور على شاب بصحبتها في السيارة، مصاب بحالة إغماء، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بإجراء التحريات تبين أن تعاطي الفتاة والشاب للمواد المخدرة، أدى إلى الوفاة، والإصابة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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