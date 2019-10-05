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ترامب يطلب إجراء خفض كبير على عدد العاملين فى مجلس الأمن القومى الأمريكي

السبت، 05 أكتوبر 2019 10:49 م
ترامب يطلب إجراء خفض كبير على عدد العاملين فى مجلس الأمن القومى الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/

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طلب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إجراء خفض كبير فى عدد العاملين فى مجلس الأمن القومى الأمريكي.

وذكر راديو (صوت أمريكا) - فى نشرته باللغة الانجليزية - أن ترامب لم يحدد عدد العاملين الذين سوف يشملهم هذا الخفض، فيما ترى بعض المصادر الأمريكية أنه يأتى فى إطار رغبة البيت الأبيض فى أن تكون السياسة الخارجية الأمريكية أكثر مرونة وفعالية .

وأشار (صوت أمريكا) إلى أن ترامب أبلغ هذا الطلب بالفعل فى وقت سابق من هذا الأسبوع إلى كبير العاملين فى البيت الأبيض مايك مولفينى، ومستشار الأمن القومى الأمريكى روبرت اوبريان.

يشار إلى أن ترامب يشعر بأن عدد أعضاء مجلس الأمن القومى - 310 أشخاص - تضخم فى عهد سلفه الرئيس باراك أوباما بشكل أثر على أدائه وفعاليته .

 


ترامب

أخبار أمريكا

مجلس الأمن القومى الأمريكي

الرئيس الأمريكي

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