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تحريات حول مصرع المتهم بإصابة ضابط وأمين شرطة بأطفيح

السبت، 05 أكتوبر 2019 09:13 م
تحريات حول مصرع المتهم بإصابة ضابط وأمين شرطة بأطفيح جثة_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها حول مصرع المتهم المتورط في إطلاق النار على ضابط وأمين شرطة، مما أسفر عن إصابتهما بأطفيح، وكشفت التحريات أن المتهم فر هاربا إلى محافظة البحيرة، وخلال محاصرته أطلق المتهم أعيرة نارية، مما دفع رجال المباحث لمبادلته إطلاق الرصاص ومصرعه.

وكان المتهم " ياسر. م " قد وردت معلومات عن تورطه بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة مجاورة لنهر النيل بأطفيح.
وأثناء توجه قوة أمنية، للقبض عليه، أطلق المتهم أعيرة نارية، مما أسفر عن إصابة ضابط وأمين شرطة، وفر هاربا، وتمكن رجال المباحث من ضبط شريكه.
ونجح رجال المباحث في تحديد مكان هروب المتهم بمحافظة البحيرة، ليلقى مصرعه في تبادل لإطلاق الرصاص مع رجال الشرطة.
 

 
 
 
 

 


مصرع متهم

أطفيح

إصابة ضابط

أمن الجيزة

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