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تجديد حبس 5 متهمين بنشر شائعات ضد الدولة 15 يوما

السبت، 05 أكتوبر 2019 05:09 م
تجديد حبس 5 متهمين بنشر شائعات ضد الدولة 15 يوما محكمة،ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جددت النيابة العامة، حبس 5 متهمين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.

المتهمون المحبوسون احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية، كلا من: محمد عبد السلام، ومحمد معوض، وفوزى نصار، وعادل حسن، وعبد الله أحمد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهما فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى.


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