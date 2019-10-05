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تجديد حبس متهم بمشاركة جماعة إرهابية 15 يوما

السبت، 05 أكتوبر 2019 07:10 م
تجديد حبس متهم بمشاركة جماعة إرهابية 15 يوما حبس_أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس أحمد عبد السلام 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة لاتهامه بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة للمتهم فى القضية 756 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، مشاركة جماعة ارهابية مع العلم بأغراضها، استخدام وسائل التواصل الاجتماعى بغرض ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، ونشر وإذاعة اخبار كاذبة بغرض تكدير السلم العام وبث الفتنة.

 ونسبت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم مشاركة  جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطه فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.


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مشاركة جماعة إرهابية

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نيابة أمن الدولة

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