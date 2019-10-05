بمشاركة 6000 لاعب.. انطلاق دورى أكاديميات كرة القدم بالقليوبية غدا

أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، انطلاق فعاليات دوري أكاديميات كرة القدم بالقليوبية بمشاركة 6000 لاعب، غدا الاحد، والتي تستمر لمدة ثلاث شهور، تبدأ بتصفيات الادارات الفرعية والتي يشارك فيها 250 أكاديمية على مستوى أكاديميات الكرة بمراكز المحافظة، وتقسم المجموعات في ثلاث مراحل سنية، تحت 8 سنوات، تحت 10 سنوات، تحت 12 سنة.

وأكد "الصبروط"، أن المرحلة الأولى تبدأ على ملاعب الإدارات الفرعية وملعب مركز شباب كفر الجزار ببنها، ومركز شباب كفر علي وميت الدريج بكفر شكر، ومركز شباب دندنا بطوخ، ومركز شباب شبين بإدارة شبين القناطر، ومركز شباب القلج بالخانكة، ومركز شباب الوقف بالقناطر، وبمركز شباب قليوب بإدارة قليوب، ومركز شباب أبو المنجا بشبرا الخيمة.

وتنظم البطولة بتوجيهات مباشرة من وزير الشباب والرياضة، بضرورة الاستثمار في العنصر البشري والعمل على تكثيف البرامج والأنشطة التي من شأنها تنمية وصقل المواهب، اعتبارا من 6 أكتوبر الجارى، ولمدة 3 أشهر.

وتابع، أنه يشارك فى دورى الأكاديميات، المنظم تحت رعاية الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، 250 أكاديمية وما يقرب من 6000 لاعب على ثلاث مراحل سنية، الأولى تحت 8 سنوات، الثانية تحت 10 سنوات، الثالثة تحت 12 سنة وبجانب المديرين الفنيين والإداريين.

وتقام فعاليات الدوري على مرحلتين، الأولى بتصفيات على مستوى الإدارات الفرعية، يتم فيها تصعيد الأول والثاني من كل مرحلة سنية للتصفيات النهائية على مستوى المحافظة، على أن تحدد المرحلة الثانية والأخيرة، بطل كل مرحلة سنية على حده.

وتستضيف فاعليات الدوري الملاعب المنجلة التي أنشأتها وزارة الشباب والرياضة بمراكز الشباب، ويحكم مبارياتها منطقة القليوبية لكرة القدم، بإعدادات وتجهيزات لا تحمل موازنة الوزارة أي أعباء مالية.

وتهدف مبادرة مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لتحقيق أهداف ورؤية وزارة الشباب والرياضة في جذب عضويات جديدة لمراكز الشباب وزيادة عدد المترددين والمستفيدين من البرامج والأنشطة المقدمة، كذلك اكتشاف المواهب والعمل على تنميتها واستثمارها وتسويقها من خلال تواجد الخبراء والمدربين الذين سيتم دعوتهم لحضور فاعليات الدوري بمختلف مراحله السنية.