سوبر كورة
Ads
الأحد، 06 أكتوبر 2019 02:57 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

بمشاركة 6000 لاعب.. انطلاق دورى أكاديميات كرة القدم بالقليوبية غدا

السبت، 05 أكتوبر 2019 09:18 م
بمشاركة 6000 لاعب.. انطلاق دورى أكاديميات كرة القدم بالقليوبية غدا الدكتور محمود الصبروط وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، انطلاق فعاليات دوري أكاديميات كرة القدم بالقليوبية بمشاركة 6000 لاعب، غدا الاحد، والتي تستمر لمدة ثلاث شهور، تبدأ بتصفيات الادارات الفرعية والتي يشارك فيها 250 أكاديمية على مستوى أكاديميات الكرة بمراكز المحافظة، وتقسم المجموعات في ثلاث مراحل سنية، تحت 8 سنوات، تحت 10 سنوات، تحت 12 سنة.

وأكد "الصبروط"، أن المرحلة الأولى تبدأ على ملاعب الإدارات الفرعية وملعب مركز شباب كفر الجزار ببنها، ومركز شباب كفر علي وميت الدريج بكفر شكر، ومركز شباب دندنا بطوخ، ومركز شباب شبين بإدارة شبين القناطر، ومركز شباب القلج بالخانكة،  ومركز شباب الوقف بالقناطر، وبمركز شباب قليوب بإدارة قليوب، ومركز شباب أبو المنجا بشبرا الخيمة.

وتنظم البطولة بتوجيهات مباشرة من وزير الشباب والرياضة، بضرورة الاستثمار في العنصر البشري والعمل على تكثيف البرامج والأنشطة التي من شأنها تنمية وصقل المواهب، اعتبارا من 6 أكتوبر الجارى، ولمدة 3 أشهر.

وتابع، أنه يشارك فى دورى الأكاديميات، المنظم تحت رعاية الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، 250 أكاديمية وما يقرب من 6000 لاعب على ثلاث مراحل سنية، الأولى تحت 8 سنوات، الثانية تحت 10 سنوات، الثالثة  تحت 12 سنة وبجانب المديرين الفنيين والإداريين.

وتقام فعاليات الدوري على مرحلتين، الأولى بتصفيات على مستوى الإدارات الفرعية، يتم فيها تصعيد الأول والثاني من كل مرحلة سنية للتصفيات النهائية على مستوى المحافظة، على أن تحدد المرحلة الثانية والأخيرة، بطل كل مرحلة سنية على حده.

وتستضيف فاعليات الدوري الملاعب المنجلة التي أنشأتها وزارة الشباب والرياضة بمراكز الشباب، ويحكم مبارياتها منطقة القليوبية لكرة القدم، بإعدادات وتجهيزات لا تحمل موازنة الوزارة أي أعباء مالية.

وتهدف مبادرة مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لتحقيق أهداف ورؤية وزارة الشباب والرياضة في جذب عضويات جديدة لمراكز الشباب وزيادة عدد المترددين والمستفيدين من البرامج والأنشطة المقدمة، كذلك اكتشاف المواهب والعمل على تنميتها واستثمارها وتسويقها من خلال تواجد الخبراء والمدربين الذين سيتم دعوتهم لحضور فاعليات الدوري بمختلف مراحله السنية.

 


اخبار القليوبية

محافظة القليوبية

شباب القليوبية

دورى الاكاديميات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"خريطة الجامعات للاحتفال بالذكرى 46 لنصر أكتوبر".. "التعليم العالى" تطلق مبادرة "العبور الجديد" كأحد شروط مسابقة أفضل جامعة للأنشطة.. معارض فنون تشكيلية بـ"القاهرة" وتكريم الأساتذة المشاركين فى الحرب بـ"حلوان"

"خريطة الجامعات للاحتفال بالذكرى 46 لنصر أكتوبر".. "التعليم العالى" تطلق مبادرة "العبور الجديد" كأحد شروط مسابقة أفضل جامعة للأنشطة.. معارض فنون تشكيلية بـ"القاهرة" وتكريم الأساتذة المشاركين فى الحرب بـ"حلوان"

رغم تصدر البريميرليج .. مصاعب تواجه "كلوب".. إصابة صلاح ضربة قوية لخط الهجوم .. انخفاض مستوى "فان دايك" يفتح شباك ليفربول للمشاع لتلقى مزيد من الأهداف.. وهذا ما يحتاجه "الريدز" فى الميركاتو الشتوى

رغم تصدر البريميرليج .. مصاعب تواجه "كلوب".. إصابة صلاح ضربة قوية لخط الهجوم .. انخفاض مستوى "فان دايك" يفتح شباك ليفربول للمشاع لتلقى مزيد من الأهداف.. وهذا ما يحتاجه "الريدز" فى الميركاتو الشتوى

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 / 10/ 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 / 10/ 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

التعليم: انتهاء طباعة كتب النظام القديم بأكملها ووصولها للمديريات والمدارس

التعليم: انتهاء طباعة كتب النظام القديم بأكملها ووصولها للمديريات والمدارس

رد فعل غريب من رئيس فالنسيا على احتجاجات جماهيره.. فيديو

رد فعل غريب من رئيس فالنسيا على احتجاجات جماهيره.. فيديو

قمر التربيع الأول يقترن بكوكب زحل بسيد الحلقات فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

قمر التربيع الأول يقترن بكوكب زحل بسيد الحلقات فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

أخبار × 24 ساعة.. انتظام صرف الخبز بالكروت الذكية للمواطنين

أخبار × 24 ساعة.. انتظام صرف الخبز بالكروت الذكية للمواطنين

غدا.. نادى مجلس الدولة يقيم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

غدا.. نادى مجلس الدولة يقيم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

شبكة HULU تكشف ملامح الموسم الثالث من مسلسل Marvel's Runaways..رعب×أكشن

شبكة HULU تكشف ملامح الموسم الثالث من مسلسل Marvel's Runaways..رعب×أكشن

اليوم السابع: قطار التأمين الصحى الشامل يصل محطة أسوان

اليوم السابع: قطار التأمين الصحى الشامل يصل محطة أسوان

تسريب صوتى نادر لشارون يحذر قائد بجيش إسرائيل: المصريون سيفتكون بك

تسريب صوتى نادر لشارون يحذر قائد بجيش إسرائيل: المصريون سيفتكون بك

كلوب: إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتى ليست بسيطة

كلوب: إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتى ليست بسيطة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة