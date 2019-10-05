انقطاع التيار الكهربائي بالزقازيق بسبب إنفجار المحول المغذى

الشرقية- إيمان مهنى

انقطع التيار الكهربائي عن منطقتين في مدينة الزقازيق بالشرقية، بسبب انفجار المحول الكهربائي المغذي لها.

تلقت غرفة الأزمات ، برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إخطارا بنشوب حريق في محول كهرباء فلل الجامعة، المغذي لمناطق "القومية ، و فلل الجامعة ، و تم الدفع بسياريتين من الحماية المدينة و التي تمكنت من السيطرة عليه.

و أفاد مصدر أمني ، لـ" اليوم السابع "، أن الحريق نتج عن تحميل زائذ أدي لإنفجار في احد اللوحات ، ولا يوجد شبهات في أنه حادث مدبرأو ناتج عن اهمال.

و اكدت مديرية للكهرباء بالشرقية ، انه وصل طاقم من الفنيين الي مكان الحريق، وتولى عمليات إصلاح المحول و من المقررعودة التيار الكهربائي خلال ساعة.