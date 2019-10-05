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انقطاع التيار الكهربائي بالزقازيق بسبب إنفجار المحول المغذى

السبت، 05 أكتوبر 2019 11:57 م
انقطاع التيار الكهربائي بالزقازيق بسبب إنفجار المحول المغذى إنقطاع الكهرباء - أرشيفية
الشرقية- إيمان مهنى

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انقطع التيار الكهربائي عن منطقتين في مدينة الزقازيق بالشرقية، بسبب انفجار المحول الكهربائي المغذي لها.
 
تلقت غرفة الأزمات ، برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إخطارا بنشوب حريق في محول كهرباء فلل الجامعة، المغذي لمناطق "القومية ، و فلل الجامعة ، و تم الدفع بسياريتين من الحماية المدينة و التي تمكنت من السيطرة عليه.
 
و أفاد مصدر أمني ، لـ" اليوم السابع "، أن الحريق نتج عن تحميل زائذ أدي لإنفجار في احد اللوحات ، ولا يوجد شبهات في أنه حادث مدبرأو ناتج عن اهمال.
 
و اكدت مديرية للكهرباء بالشرقية ، انه وصل طاقم من الفنيين الي مكان الحريق، وتولى عمليات إصلاح المحول و من المقررعودة التيار الكهربائي خلال ساعة.
 
 
 

الشرقية

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كهرباء الشرقية

انفجار محول

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