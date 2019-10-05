"الموارد الأساسية" تتصدر قائمة القطاعات المرتفعة بالبورصة بنسبة 21.2%

كتب هانى الحوتى

تصدر قطاع الموارد الأساسية قائمة القطاعات المرتفعة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضى، بنسبة 21.2%، أعقبه قطاع التشييد ومواد البناء بنسبة 12.9%، تلاه قطاع الكيماويات بنسبة 6.7%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.9%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 3.7%، فقطاع العقارات بنسبة 3.3%.

كما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 2.7%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.1%، تلاه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.6%، فيما تراجع قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بنسبة 2%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 1.8%.