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الفريق أسامة ربيع: قناة السويس الممر الأهم والآمن فى العالم أجمع

السبت، 05 أكتوبر 2019 09:04 م
الفريق أسامة ربيع: قناة السويس الممر الأهم والآمن فى العالم أجمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
كتب أيمن رمضان

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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن لقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جاء لمتابعة مجريات الأمور في قناة السويس وعبور السفن، وتم طمأنته أن عدد السفن فى زيادة مستمرة، وطمأنته حول هيكلة الشركات والتطورات التى تحدث بها.
 
وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامى نشأت الديهى، على فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن قناة السويس هى الممر الأهم والأمن فى العالم أجمع.
 
وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن هناك 19 ألف سفينة مرت في القناة خلال العام الحالي، وهناك 1.2 مليار طن بضائع مرت بالقناة، وهناك نحو من 60-70 سفينة تمر بالقناة يوميًا، مشددًا على أن عوائد القناة فى زيادة مستمرة.
 
 

الفريق اسامة ربيع

قناة السويس

اخبار مصر

الرئيس السيسى

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