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العثور على سفينة ركاب يمنية بعد اختفائها وعلى متنها 60 مسافرا

السبت، 05 أكتوبر 2019 08:57 م
العثور على سفينة ركاب يمنية بعد اختفائها وعلى متنها 60 مسافرا سفينة ركاب_ صورة أرشيفية
عدن /أ ش أ/

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عثرت القوات البحرية للتحالف فى اليمن على سفينة ركاب على متنها 60 مسافرا يمنيا بالإضافة لطاقمها المكون من خمسة بحارة من جزيرة سقطرى بعد اختفائها فى عرض البحر الأربعاء، الماضى أثناء توجهها من سواحل المهرة باتجاه سقطرى قبل أن يتعرض محركها.

وبحسب مصدر يمنى لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، فقد باشرت قوات التحالف البحرية بعملية البحث والإنقاذ بواسطة أحد زوارقها البحرية وبعد 18 ساعة من البحث تم العثور عليها وسحبها بعد الاطمئنان على جميع ركابها وطاقمها إلى ميناء نشطون.

وأضاف المصدر أنه فور وصول السفينة - أمس - بدأ الفريق الطبى للمستشفى الميدانى التابع لقوات التحالف المشتركة وكذلك مستشفى الغيضة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لركاب السفينة وطاقمها نتيجة الإعياء الشديد ونقص الماء والغذاء.

 


اليمن

أخبار اليمن

اختفاء سفينة

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