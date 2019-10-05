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الصحة الفلسطينية: نتابع قضية احتيال طبيب إسرائيلى مزيف على مرضى فلسطينيين

السبت، 05 أكتوبر 2019 08:06 م
الصحة الفلسطينية: نتابع قضية احتيال طبيب إسرائيلى مزيف على مرضى فلسطينيين محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطينى
رام الله /أ ش أ/

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها تتابع قضية طبيب السرطان المزيف الإسرائيلي، وما نشر من معلومات حول احتياله على مرضى سرطان فلسطينيين بعشرات آلاف الشواقل وتهديد حياتهم.

وأضافت الوزارة - فى بيان صحفى مساء اليوم السبت - أن الطبيب الإسرائيلى المزيف كان يبحث عن ضحاياه من المرضى الفلسطينيين داخل المستشفيات الإسرائيلية بحسب شرطة الاحتلال، واستغل حاجتهم للعلاج وحالتهم النفسية وابتزهم بعشرات آلاف الشواقل، إضافة إلى تعريض حياتهم للخطر من خلال إعطائهم أدوية مجهولة (الدولار يعادل 5ر3 شيقل).

وأكدت الوزارة أنها ستتابع بجدية الحالات التى وقعت ضحية هذا الاحتيال حال ورودها الوزارة، وستعمل على إعداد ملفات كاملة ورفعها لجهات الاختصاص لاسترداد حقهم، والتأكد من تأثيرات الأدوية التى تعاطوها من قبل هذا الطبيب المزيف، والعمل على علاجهم بشكل آمن.

وقالت إن هذه الفضيحة تؤكد صحة وأهمية القرار الفلسطينى بالانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلى فى جميع القطاعات ومن بينها القطاع الصحي، والبحث عن بدائل عربية ومحلية إلى حين الوصول إلى توطين كامل للخدمة الصحية.

وأشارت إلى أن الكشف عن هذا الطبيب المزيف يفتح الباب للتساؤل عن وجود حالات أخرى مشابهة وربما بشكل أخطر، داعية الفلسطينيين للحذر الشديد والتوجه للمستشفيات الفلسطينية، وفى حال لم يتوفر فيها العلاج التوجه لوزارة الصحة لعمل اللازم.

 


الصحة الفلسطينية

فلسطين

أخبار فلسطين

احتيال طبيب إسرائيلى مزيف

مرضى فلسطينيين

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