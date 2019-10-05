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الشرطة البريطانية تلقى القبض على عشرة نشطاء مناخ قبل احتجاجات

السبت، 05 أكتوبر 2019 09:00 م
الشرطة البريطانية تلقى القبض على عشرة نشطاء مناخ قبل احتجاجات عناصر من الشرطة البريطانية
لندن (رويترز)

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قالت الشرطة فى لندن إنها اعتقلت عشرة نشطاء ممن يدعون لمكافحة تغير المناخ قبل موجة احتجاجات جديدة من المقرر أن تنظمها جماعة إكستينكشن ريبليون المعنية بالدفاع عن البيئة يوم الاثنين.

وقال مصور من رويترز إنه شاهد الشرطة تقتحم أحد أبواب مبنى تستخدمه الجماعة مخزنا لأدواتها، وقالت متحدثة باسم شرطة العاصمة إنها اعتقلت سبع نساء وثلاثة رجال للاشتباه بتآمرهم لإحداث إزعاج عام.

وقالت الجماعة فى بيان "نطلب من الحكومة تركيز انتباهها ومواردها على مواجهة الوضع المناخى والبيئى الطارئ الذى يهددنا جميعا".

ونظمت الجماعة احتجاجا استمر 11 يوما فى لندن فى أبريل نيسان، وهو ما أثر على حركة النقل العام والطرق.

ويوم الخميس، استخدم نشطاء يطالبون بمكافحة تغير المناخ سيارة إطفاء فى رش طلاء أحمر على واجهة وزارة الخزانة البريطانية فى محاولة للفت الانتباه لما يقولون إنه تقاعس الحكومة عن درء كارثة مناخية.

 

 


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