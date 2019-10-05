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الشرطة الإسبانية تعتقل رجلا يشتبه بانتمائه لتنظيم داعش

السبت، 05 أكتوبر 2019 08:56 م
الشرطة الإسبانية تعتقل رجلا يشتبه بانتمائه لتنظيم داعش عناصر من الشرطة الاسبانية
مدريد (رويترز)

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قالت الشرطة الإسبانية، اليوم السبت، إنها ألقت القبض على رجل (23 عاما) للاشتباه بانتمائه لتنظيم داعش وعثرت بمنزله على مواد كيماوية تستخدم فى صناعة المتفجرات وقائمة أهداف.

ولم تذكر الشرطة اسم الرجل وهو إسبانى لكنها قالت إنها ألقت القبض عليه فى بارلا وهى بلدة قرب مدريد للاشتباه بأنه حرض على شن هجمات كما وجه تهديدات إرهابية، وتتولى التحقيق فى القضية المحكمة العليا الإسبانية.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجمات فى 2017 فى برشلونة وكامبريلس أودت بحياة 14 شخصا، وقالت صحيفة إلبايس الإسبانية نقلا عن مصادر لم تحددها إن المشتبه به هدد بمهاجمة قاض فى المحكمة العليا.

 

 


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تنظيم داعش

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