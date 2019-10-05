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السيطرة على حريق بمطعم داخل أحد الفنادق بمصر الجديدة

السبت، 05 أكتوبر 2019 11:47 م
السيطرة على حريق بمطعم داخل أحد الفنادق بمصر الجديدة حريق ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق نشب داخل مطعم بأحد الفنادق الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الفنادق الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة، وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وفيما قامت الأجهزة الأمنية بفرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الإمتداد لباقى مبانى أجزاء الفندق، ويقوم رجال الحماية المدنية بعملية التبريد.

 

 


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