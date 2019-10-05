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السيسي يتابع مستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية

السبت، 05 أكتوبر 2019 05:47 م
السيسي يتابع مستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط، ووزير الاتصالات.
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مُستجدات الخطة التنفيذية لعملية أنتقال الحكومة إلى العاصمة الادارية الجديدة 
 
ووجه الرئيس بأن يكون الهدف من انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو بناء جهاز إدارى كفء يتسم بالحوكمة، ويرتقي إلى تطلعات المواطنين ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة، ويخضع للمسائلة. 
 
كما أطلع الرئيس على خطوات إطلاق  الصندوق السيادي "صندوق مصر"، ووجه بأن يساهم  الصندوق فى حسن ادارة أصول الدولة وتعظيم قيمتها. وإقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
 
 
 

السيسي

الصندوق السيادي

العاصمة الادارية

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