الدكتور رامي العناني يغير مفهوم الفنانة منة فضالي تجاه عمليات التجميل

تقرير خاص

ليس جديد على الدكتور العالمي رامي العناني الملقب بطبيب المشاهير، أن يغير مفهوم عمليات التجميل لدى العديد من الفنانات اللاتي كن يخشين من تلك التجربة ونتائجها، فقد استطاع أن يبرز للفنانة منة فضالي أهمية إجراء عمليات التجميل ولكن مع الطبيب ذو الخبرة الطويلة في هذا المجال، وبالخطوات التي تناسب جمال وجهها، وملامحها الطفولية.

وقد كشفت الفنانة منة فضالي أثناء حديثها مع الدكتور رامي العناني استشاري جراحة التجميل، وأحد أهم جراحي التجميل في مصروالعالم العربي والمدرب الوحيد للنحت الأيوني في الوطن العربي وإفريقيا، عن عدم حبها وكرهها للمرايا على الرغم من جمالها، وذلك في حلقة من برنامج "عقارب الساعة" الذي يقدمه كلا من الدكتور رامي العناني والإعلامية دعاء صلاح.

وفي السياق ذاته اوضحت أنها تستخدم المرآه فقط لكي تكون جاهزة قبل التصوير، ولكنها لا تحب ان تقف أمامها طويلا، وأكدت أنها تخاف كثيرا من العمرمثلها مثل أي فتاة أو سيدة، وأعلنت للمرة الأولى عمرها الحقيقي للدكتور رامي العناني بمنتهى الثقة والجرأة قائلة "انا عمري 34 عاما ولكن دائما ملامح وجهي تعطي لي عمر أقل".



نصائح قدمها الدكتور رامي العناني للفنانة منة فضالي

كما اكدت "منة فضالي" أنها حتى الآن لم تجري أي عملية تجميل في وجهها، لأنها تخشى كثيرا من تلك العمليات ونتائجها، على الرغم من نصائح صديقاتها لها بخوض التجربة، ولكن الدكتور رامي العناني أوضح لها إن وجهة نظرها في عمليات التجميل قائمة على الخطأ، لأنها ترى من اجريت لهن تلك العمليات بشكل خاطئ وتخاف إن تكون مثلهن، وأنها لم تستطيع الحكم على من أجريت لهن عمليات التجميل بشكل صحيح، لافتاً إن عمليات التجميل التي تجرى بأيد طبيب ماهر ذو خبرة لا تترك آثرا واضحا تماما، وتظهر الوجه طبيعي للغاية.

وأشارالدكتور رامي العناني لمنة فضالي إن جميع الأبحاث العلمية والدراسات أثبتت انه كلما أجريت عمليات التجميل مبكراً وبشكل صحيح كانت نتائجها أفضل ونستطيع الحفاظ على جمال الوجه والبشرة أكثر.

وفي إطار من المرح عرض الدكتور رامي العناني نموذج مجسم رباعي الابعاد لوجه الفنانة منة فضالي ليوضح لها شكلها إذا قامت بإجراء بعض عمليات التجميل للحفاظ على جمال وجهها من علامات تقدم العمر، وتأثيرالمكياج السلبي على البشرة، مؤكدا لها إن عمليات التجميل والطفرة التي حدثت بها مؤخرا لم تأت من فراغ ولكن المبالغة في اجراؤها لدى البعض افقدها أهميتها ووظيفتها الهامة، في الحفاظ على جمال الوجه من علامات تقدم العمر، كما عرض لها شكلها في عمر الـ 65 والذي سبب لها نوع من الصدمة والخوف في ذات الوقت ولكنها تذكرت جدتها لوالدتها والتي كانت فلسطينية الأصل والتي تشبهها إلي حد كبير.



معلومات عن البوتكس والفيلر قدمها الدكتور رامي العناني لمنة فضالي

وأوضح لها الفرق بين البوتكس والفيلر قائلا إن البوتكس مخصص للخطوط التعبيرية الزائدة فيقوم بالقضاء على الخطوط التي تظهر في الوجه مع تقدم العمر، مثل الخطوط التي تظهر في الجبهة أوبجانب العينين، كما إن البوتكس يؤخر تحويل الخطوط التعبيرية الي خطوط ثابته، اما الفيلر فهو مخصص للخطوط الثابتة وليست التعبيرية مثل رسم خط الفك، والخطوط التي تظهر بجانب الشفاه، لافتاً إن حقن الفيلر المحفز يساعد أكثر على تغذية البشرة وتحسين الكولاجين بها.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور رامي العناني لمنة فضالي إنها ليست بالضرورة إن تتم عملية التجميل على مرحلة واحدة ولكن يتم اجراؤها حسب احتياج البشرة لها في كل مرحلة عمرية، فلكل عمرعملية تجميل تختلف عن العمرالآخر، كما إن لكل شخص عملية تجميل مختلفة عن الشخص الاخر.

وأعلن الدكتور رامي العناني في نهاية حديثه مع الفنانة منة فضالي عن عمليات التجميل التي قد تحتاجها في الوقت الحالي، مؤكدا أنها تحتاج إلي حقن البوتكس والفيلر بشكل خفيف للغاية، وإن هناك أنواع لا تزيد من الحجم ولكنها تغذي البشرة وتجعلها تزداد جمالاً.

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عنوان مركز الدكتور رامي العناني (سيمويا):

٦ أبراج الشركة السعودية - شارع النزهة - أمام دار الدفاع الجوي - مصر الجديدة

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