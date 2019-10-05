سوبر كورة
Ads
الأحد، 06 أكتوبر 2019 02:36 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"الاتصالات السعودية" تكشف عن 10 مشاريع رقمية مبتكرة لرواد أعمال سعوديين بجيتكس دبي 2019

السبت، 05 أكتوبر 2019 02:23 م
"الاتصالات السعودية" تكشف عن 10 مشاريع رقمية مبتكرة لرواد أعمال سعوديين بجيتكس دبي 2019 الاتصالات السعودية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشارك شركة الاتصالات السعودية، في معرض جيتكس 2019 بدبي الذي ينطلق، غداً، حيث ستكشف عن عشرة مشاريع لمنصات رقمية مبتكرة نفذها شبان وشابات سعوديين، وسيزاح الستار عن أفضل عشرة مشاريع ريادة أعمال في العام الحالي، فازت بدعم الشركة عبر حاضنتها انسبايريو، وذلك في مجالات المدفوعات الرقمية والتقنية والاقتصاد والتعليم والصحة والرياضة، منها مشروع "سلفة" الذي يعد أو منصة إلكترونية لإقراض المبالغ الصغيرة بقيمة تصل لخمسة آلاف ريال وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 دقيقة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أوضح المدير العام للتواصل المؤسسي محمد بن راشد أباالخيل, أن معرض هذا العام يضم الخدمات والحلول الرقمية المستقبلية بشكل يثري حياة الأفراد والمؤسسات، مشيراً  أن "الاتصالات السعودية" ليست مجرد شركة بل ممكن رقمي ولاعب محوري في التحول الرقمي الذي تشهده المملكة وفق رؤية 2030،.

وأفاد أن الشركة ستروي عبر رواد ورائدات أعمال سعوديين قصص نجاح مبتكرة بعدما قدمت لهم عبر حاضنة الأعمال انسبايريو الدعم والتدريب وبناء العلاقات، مبينا أن المشاركة ستتضمن أيضاً توقيع اتفاقات متعددة مع كبرى الشركات العالمية، حيث تعمل من خلال استراتيجيتها بشكل أساسي على نمو الخدمات والمنصات والبنية التحتية الرقمية، مع مراعاة تحقيق قيمة أكبر من أصولها الحالية المتمثلة في موظفيها وعلامتها التجارية وقاعدة بياناتها والأصول التقنية وشركائها من شركات الأعمال لضمان توفر الموارد الكافية للاستثمار في الفرص المقبلة.


دبى

الاتصالات السعوديه

مشاريع سعوديه

جيتكس 2019

الامارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"خريطة الجامعات للاحتفال بالذكرى 46 لنصر أكتوبر".. "التعليم العالى" تطلق مبادرة "العبور الجديد" كأحد شروط مسابقة أفضل جامعة للأنشطة.. معارض فنون تشكيلية بـ"القاهرة" وتكريم الأساتذة المشاركين فى الحرب بـ"حلوان"

"خريطة الجامعات للاحتفال بالذكرى 46 لنصر أكتوبر".. "التعليم العالى" تطلق مبادرة "العبور الجديد" كأحد شروط مسابقة أفضل جامعة للأنشطة.. معارض فنون تشكيلية بـ"القاهرة" وتكريم الأساتذة المشاركين فى الحرب بـ"حلوان"

رغم تصدر البريميرليج .. مصاعب تواجه "كلوب".. إصابة صلاح ضربة قوية لخط الهجوم .. انخفاض مستوى "فان دايك" يفتح شباك ليفربول للمشاع لتلقى مزيد من الأهداف.. وهذا ما يحتاجه "الريدز" فى الميركاتو الشتوى

رغم تصدر البريميرليج .. مصاعب تواجه "كلوب".. إصابة صلاح ضربة قوية لخط الهجوم .. انخفاض مستوى "فان دايك" يفتح شباك ليفربول للمشاع لتلقى مزيد من الأهداف.. وهذا ما يحتاجه "الريدز" فى الميركاتو الشتوى

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 / 10/ 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 / 10/ 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

التعليم: انتهاء طباعة كتب النظام القديم بأكملها ووصولها للمديريات والمدارس

التعليم: انتهاء طباعة كتب النظام القديم بأكملها ووصولها للمديريات والمدارس

رد فعل غريب من رئيس فالنسيا على احتجاجات جماهيره.. فيديو

رد فعل غريب من رئيس فالنسيا على احتجاجات جماهيره.. فيديو

قمر التربيع الأول يقترن بكوكب زحل بسيد الحلقات فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

قمر التربيع الأول يقترن بكوكب زحل بسيد الحلقات فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

أخبار × 24 ساعة.. انتظام صرف الخبز بالكروت الذكية للمواطنين

أخبار × 24 ساعة.. انتظام صرف الخبز بالكروت الذكية للمواطنين

غدا.. نادى مجلس الدولة يقيم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

غدا.. نادى مجلس الدولة يقيم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

شبكة HULU تكشف ملامح الموسم الثالث من مسلسل Marvel's Runaways..رعب×أكشن

شبكة HULU تكشف ملامح الموسم الثالث من مسلسل Marvel's Runaways..رعب×أكشن

اليوم السابع: قطار التأمين الصحى الشامل يصل محطة أسوان

اليوم السابع: قطار التأمين الصحى الشامل يصل محطة أسوان

تسريب صوتى نادر لشارون يحذر قائد بجيش إسرائيل: المصريون سيفتكون بك

تسريب صوتى نادر لشارون يحذر قائد بجيش إسرائيل: المصريون سيفتكون بك

كلوب: إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتى ليست بسيطة

كلوب: إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتى ليست بسيطة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة