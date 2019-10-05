"الاتصالات السعودية" تكشف عن 10 مشاريع رقمية مبتكرة لرواد أعمال سعوديين بجيتكس دبي 2019

وكالات

تشارك شركة الاتصالات السعودية، في معرض جيتكس 2019 بدبي الذي ينطلق، غداً، حيث ستكشف عن عشرة مشاريع لمنصات رقمية مبتكرة نفذها شبان وشابات سعوديين، وسيزاح الستار عن أفضل عشرة مشاريع ريادة أعمال في العام الحالي، فازت بدعم الشركة عبر حاضنتها انسبايريو، وذلك في مجالات المدفوعات الرقمية والتقنية والاقتصاد والتعليم والصحة والرياضة، منها مشروع "سلفة" الذي يعد أو منصة إلكترونية لإقراض المبالغ الصغيرة بقيمة تصل لخمسة آلاف ريال وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 دقيقة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أوضح المدير العام للتواصل المؤسسي محمد بن راشد أباالخيل, أن معرض هذا العام يضم الخدمات والحلول الرقمية المستقبلية بشكل يثري حياة الأفراد والمؤسسات، مشيراً أن "الاتصالات السعودية" ليست مجرد شركة بل ممكن رقمي ولاعب محوري في التحول الرقمي الذي تشهده المملكة وفق رؤية 2030،.

وأفاد أن الشركة ستروي عبر رواد ورائدات أعمال سعوديين قصص نجاح مبتكرة بعدما قدمت لهم عبر حاضنة الأعمال انسبايريو الدعم والتدريب وبناء العلاقات، مبينا أن المشاركة ستتضمن أيضاً توقيع اتفاقات متعددة مع كبرى الشركات العالمية، حيث تعمل من خلال استراتيجيتها بشكل أساسي على نمو الخدمات والمنصات والبنية التحتية الرقمية، مع مراعاة تحقيق قيمة أكبر من أصولها الحالية المتمثلة في موظفيها وعلامتها التجارية وقاعدة بياناتها والأصول التقنية وشركائها من شركات الأعمال لضمان توفر الموارد الكافية للاستثمار في الفرص المقبلة.