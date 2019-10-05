إعلان مراحل التقديم ببرنامج إعداد معلمى الناطقين بغير العربية بجامعة الأزهر

أعلن مركزُ تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بجامعة الأزهر، عن بدء "برنامج إعداد معلمى الناطقين بغير العربية" للعام الدراسى 2019/2020م وذلك تحت إشراف المركز، وباعتماد جامعة الأزهر.

وفى إطار ذلك قام المركزبتحديد مراحل التقديم الخاصة للبرنامج الدولى لإعداد معلمى الناطقين بغير العربية وهذه المراحل كما يلي: المرحلة الاول: اختبارات القبول، ويتم فى تلك المرحلة إجراء اختبارات القبول "المقابلة الشخصية" الساعة 12 ظهرا بمركز تطوير وتعليم الطلاب الوافدين والأجانب أمام مدينة البعوث الإسلامية، اليوم 5 أكتوبر 2019م.

المرحلة الثانية: سداد المصروفات، وفى هذه المرحلة يتم سداد رسوم الدراسة بالبرنامج (5000 جنيه للمصريين – 3000 دولار أمريكى للأجانب والوافدين) من الطلاب المقبولين، على الحساب البنكى المرسل إليهم عبر البريد الإلكتروني.

المرحلة الثالثة: بدء الدراسة ويكون فى هذه المرحلة عملية البدء فى البرنامج الدولى لإعداد معلمى الناطقين بغير العربية، وذلك فى 1 نوفمبر 2019 م.

مدة الدراسة: -الدراسة بالبرنامج الدولى لإعداد معلمى اللغة العربية للناطقين بغيرها تكون لمدة عام. على فصلين دراسيين.