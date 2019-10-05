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إصابة 20 فلسطينيا بالغاز واحتراق منزل خلال مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية

السبت، 05 أكتوبر 2019 11:48 م
إصابة 20 فلسطينيا بالغاز واحتراق منزل خلال مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
رام الله /أ ش أ/

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أصيب عدد من الفلسطينيين، مساء السبت، بينهم أطفال ونساء، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلى وسط بلدة عزون شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن عدد المصابين بالغاز تجاوز الـ20 مصابا وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم، لافتة إلى أن منزلا مملوكا لمواطن يدعى محمد مطر (50 عاما)، تعرض لحريق نتيجة إلقاء جنود الاحتلال قنابل الغاز مباشرة بداخله.

وأضافت المصادر أن طواقم الدفاع المدنى تمكنت من الوصول إلى المنزل، المكون من طابقين، والسيطرة على الحريق الذى اندلع فى الطابق الثاني، والذى أتى على جزء من محتويات المنزل.

 


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