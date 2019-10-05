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إصابة 11شخصا بينهم 6 أطفال فى حادث بطريق قنا سفاجا الصحراوى

السبت، 05 أكتوبر 2019 07:04 م
إصابة 11شخصا بينهم 6 أطفال فى حادث بطريق قنا سفاجا الصحراوى إسعاف - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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أصيب 11 شخصا، اليوم السبت، بينهم 6 أطفال، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق قنا -سفاجا، لأسرتين على صلة قرابة ببعضهما.

 

تلقى اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بإصابة 11 شخصا، بينهم 6 أطفال وهم ريتاج مالك عبدالعزيز، 5 أعوام، وفاطمة عرنوس محمد، 4 أعوام، وشقيقتيها دنيا، شهر واحد، وهاجر، عامان، وفهد محمود على، 33 عاماً، ونجلته كارما، شهرين فقط، وعمر عبدالعزيز محمد، عامان، وصابرين ياسين محمود، 27 عاماً، وملك عبدالعزيز نجار، وشادية محمود على، 30 عاماً، ومروة بدوى مصليحى، 30 عاماً، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق قنا-سفاجا.

 

تم نقل المصابين لمستشفى قنا العام، كما تم تحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

 


قنا

حوادث الطرق

طريق قنا سفاجا

محافظة قنا

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