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أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 5-10-2019

السبت، 05 أكتوبر 2019 02:01 م
أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 5-10-2019 عملات ورقية
كتبت ـ ريهام الباشا

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ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم السبت 5-10-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.750 ريال سعودى .

 

دولار أمريكي (USD)
 

1 دولار أمريكي = 3.750 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 0.266 دولار أمريكي.

 

  يورو (EUR)
 

1 يورو = 4.117 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 0.242 يورو.

 

  جنيه استرليني (GBP)
 

1 جنيه استرليني = 4.625 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 0.216 جنيه استرليني.

 

دولار كندي (CAD)
 

1 دولار كندي = 2.816 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 0.355 دولار كندي.

 

دولار أسترالي (AUD)
 

1 دولار أسترالي = 2.539 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 0.393 دولار أسترالي.

 

  ين ياباني (JPY)
 

1 ين ياباني = 0.035 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 28.522 ين ياباني.


العملات فى السعودية

السعودية

العملات مقابل الريال

اخبار الاقتصاد

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