أب ينقذ حياة رضيعه ويتبرع بـ20%من كبده بعد إصابته بمرض نادر ..صور

كتبت أمل علام

فوجئ الأب برايس بدخول طفله حديثي الولادة في غيبوبة عندما كان عمره 4 أيام فقط بسبب حالة وراثية نادرة تؤدي لتسمم المخ والجسم

وأخبرالأطباء الوالدين من مدينة نورفولك، أن هذا المرض قد يؤدى إلى فقدان حياة الطفل .

وحاول الأب 39 عاما انقاذ حياة ابنه بالتبرع بنسبة 20% من كبده حيث ولد الطفل "كالان" مع نقص فى وجود بعض المواد مما أدى إلى تراكم الأمونيا فى المخ ،وتسبب فى حدوث غيبوبة قد تؤدى لوفاته.

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن صورة للأب وهو في غرفة العمليات وتغمره الدموع بعد التبرع بجزء من كبده لإنقاذ حياة الطفل الرضيع،



اب يتبرع لابنه الرضيع ب 20 5 من كبده

تشير الإحصاءات إلى أن حالة "كالان"، أو نقص ترانسكارباميليز أوما يعرف باسم فرط أمونيا الدم، والتى تصيب ما بين واحد و9 من كل 100 ألف شخص، حيث أنه يؤدى إلى تراكم الأمونيا فى الجسم.



اصيب بغيبوبة بعد 4 ايام من الولادة

بدأ الطفل كالان بإصدار أصوات عالية، فور ولادته حيث كان يكافح من أجل التنفس.



الطفل بعد زراعة الكبد

قال برايس، الأب لروني،5 أعوام، وتوم الذى يبلغ من العمرعامين، "لقد اعتقدنا أنه لا يوجد شيء يدعو للقلق"، ونقل إلى المستشفى فعلاً عندما كان عمره 40 دقيقة، لكنهم أعادوه إلينا وقالوا إنه بخير، وقالوا إن صعوبات التنفس ستنتهى خلال بضع ساعات، لكنها لم تهدأ واستمرت في التدهور، بعد نقله إلى العناية المركزة، دخل كالان في غيبوبة فيما بعد.



صورة الطفل بعد عملية زراعة الكبد

قال برايس، وزوجته جين، 36 عامًا: "ذهبنا إلى المستشفى معتقدين أننا سنعود إلى المنزل مع طفل حديث الولادة، ولكنه كان في غيبوبة بعد 4 أيام.



كالان وهو لازال تحت العلاج

تم نقل "كالان" إلى وحدة متخصصة في مستشفى سانت توماس في لندن، حيث تم تشخيص إصابته بفرط الأمونيا بالجسم، موضحا أنه تم توصيل المولود الجديد بآلة لغسيل الكلى بالدم لمحاولة للتخلص من الأمونيا من جسمه، نتيجة إرتفاع مستوى الأمونيا بشكل كبير، حيث كان يناضل من أجل التعامل مع كمية البروتين التي يتناولها، لأنه كان يحطم جسمه، خرج الطفل من الغيبوبة بعد 5 أيام، لكنه لا يزال بحاجة إلى غسيل الكلى.



بعد 17 شهرا من اجراء عملية زراعة كبد له

وأوضحت الصحيفة، إنه في عمر الــ 5 أشهر، تم إخباروالديه بأن أمله الوحيد أن يكون لديه كبد جديد، ووضعه في قائمة انتظار زرع الأعضاء، وبدلاً من الانتظار عرض الأب برايس التبرع بجزء من كبده، لكن قيل له إنه يتعين عليه أولاً أن يفقد الوزن، وخفض الكولسترول في الدم، بحلول نوفمبر، كان قد فقد ما يقرب من" 12.7 كجم"، وتجنب تعاطى الكحول تمامًا، ومع ذلك، كان كالان لا يزال صغيرا جدا للعملية.



تم شفائه بعد زراعة الكبد

وذهب الزوجان الأب، الذى سيتم اجراء عملية للتبرع بجزء من كبده في مستشفى كينجز كوليدج في لندن، والأم، حيث تم التبرع بــ 20 % من كبد برايس للطفل "كالان".



اجراء عملية زراعة كبد لطفل 4 ايام

قال برايس:" كيف يمكنهم وضع جزء من كبدي في طفل صغير"، عندما خرجت، كنت سعيدًا جدًا برؤيته مرة أخرى، لقد مر وقت عصيب، ولكن رؤية وجهه جعلت كل شيء أفضل.



كالان بريس بعد ان تبرع ابوه بجزء من كبده

وأضاف، أن هناك احتمال أن يرفض كالان العضو المزروع وقد يتطلب كبدًا جديدًا في المستقبل، لكن في الوقت الحالي، فإن الطفل في حالة جيدة، موضحا، "إنه مثل أي ولد صغير آخر، إنه يلعب مع إخوانه الكبار وهو مضحك للغاية، مؤكدا إنه لن تلاحظ أنه تم زراعة كبد له أو أنه مختلف عن الأطفال الآخرين، باستثناء وجود ندبة كبيرة على بطنه، سيحتاج كالان Callan إلى علاج لبقية حياته، ويذهب بانتظام إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.