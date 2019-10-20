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100 مليون صحة: الحالة النفسية تؤثر على الصحة العامة فانظروا للإيجابيات

الأحد، 20 أكتوبر 2019 05:00 ص
100 مليون صحة: الحالة النفسية تؤثر على الصحة العامة فانظروا للإيجابيات 100 مليون صحة
كتب وليد عبد السلام

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قالت مبادرة 100 مليون صحة، إن الحالة النفسية للشخص تؤثر تأثيرًا كبيرًا على الصحة العامة، وهو ما يتطلب النظر للإيجابيات ومواجهة المشاكل الحياتية والضغوط اليومية بشكل طبيعى دون التعرض لأزمات نفسية.

ونصحت مبادرة 100 مليون صحة الكبار والشباب بالتفكير بشكل إيجابى وعدم التركيز على السلبيات، على أن يعتبرها الشخص تحديًا يجب مواجهته.

يشار الى أن مبادرة 100 مليون صحة تستهدف التوعية الكاملة للمواطنين بنظام الحياة الصحى، كما أنه يجرى الكشف المجانى عن فيروس سى والأمراض غير المعدية بالمجان.


الصحة

فيرس سى

100 مليون صحة

الامراض فير المعدية

الصحة النفسية

اخبار

اليوم السابع بلس

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