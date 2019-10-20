10 معلومات عن الدراسة للطلاب الجدد الملتحقين بمدرسة الضبعة.. تعرف عليها

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية، "اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات تفاصيل الدراسة فى المدرسة.

1ـ توفر المدرسة إقامة للطلاب حيث يوجد سكن داخلى فى المدرسة وأيضًا تتحمل الوزارة تكلفة المعيشة الخاصة بالطلاب.

2ـ يسدد الطالب رسوم تصل لقرابة الـ3 آلاف جنيه.

3ـ مقر المدرسة فى محافظة مطروح ولا يوجد مدارس أخرى تقدم هذه النوعية من التعليم فى باقى المحافظات.

4ـ تضم المدرسة 3 أقسام "كهرباء، ميكانيكا، وإلكترونيات".

5ـ تعتبر الدراسة عامة فى الصف الأول الثانوى.

6ـ يبدأ التخصص من الصف الثانى الثانوى حيث يختار الطالب التخصص الذى يرغب فيه.

7ـ يدرس الطلاب موادًا دراسية تتضمن مواد الدراسة للتعليم الفنى إضافة لمواد تتعلق بالطاقة النووية.

8ـ يدرس الطالب فى الصف الأول مواد ثقافية عبارة عن مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية والتربية دينية، فيزياء، كيمياء، رياضيات، تربية وطنية، دراسات اجتماعية بجانب مواد فنية مثل تكنولوجيا عامة كهرباء، تكنولوجيا عامة ميكانيكا وتكنولوجيا عامة، إلكترونيات، أجهزة قياس كهربية وميكانيكية، علم المواد، رسم فنى والأمان الصناعى والحاسب الآلى، وتكنولوجيا الطاقة النووية.

9ـ مدة الدراسة فى المدرسة هى 5 سنوات دراسية.

10ـ الطلاب يدرسون اللغة الروسية.