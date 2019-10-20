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مصرع 7 أشخاص فى حريق منزل بروسيا

الأحد، 20 أكتوبر 2019 03:00 ص
مصرع 7 أشخاص فى حريق منزل بروسيا قوات الأمن فى روسيا
كتب محمد جمال

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أعلنت السلطات الروسية أمس السبت مقتل سبعة أشخاص من بينهم خمسة أطفال إثر اندلاع حريق فى منزل فى مدينة روستوف الروسية، ولم يتضح بعد السبب وراء اندلاع الحريق فى المبنى المكون من طابقين، وقد تعرض الطابق العلوى من المبنى للتدمير بشكل كامل.

 

وقالت وزارة الدفاع المدنى الروسية إن الشخصين البالغين قد لقيا حتفهما حينما انتشرت النيران على الدرج، وقد تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ عدة أشخاص من المبنى المحترق.

 

وذكرت وكالة تاس الرسمية للأنباء أن الأطفال الخمسة الذين لقوا حتفهم تتراوح أعمارهم بين 18 شهرا و 4 سنوات.

 


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