مشروع تسمين الدواجن بسوهاج بتكلفة 8.5 مليون جنيه.. تعرف عليه × 12 معلومة

سوهاج - محمود مقبول

محافظة سوهاج إحدى محافظات الصعيد التى بها العديد من المشروعات الخدمية الهامة التى تقدم خدمات هامة للمجتمع المحلى بشكل كبير، ومن أهم تلك المشروعات هو مشروع تسمين الدواجن بالمنطقة الصحراوية بقرية الأحايوة شرق بمركز أخميم، والذى تبلغ مساحته الكلية حوالى 1000 فدان.



المشروع يتكون من عدة أقسام ويقدم خدمات كبيرة.. واليوم السابع يقدم للقارئ أهم المعلومات حول المشروع وأقسامه:

1 - قسم التسمين يضم 3 محطات تسمين، بكل محطة 8 عنابر للتربية سعة العنبر الواحد 10000 فرخة تسمين بطاقة 1.5 مليون فرخة تسمين فى العام.

2 - قسم الأمهات: به 8 عنابر (سعة العنبر4000 أم) بإجمالى 32000 أم تنتج حوالى 3 مليون بيضة تفريخ فى العام.

3 - معمل التفريخ: يوجد به ماكينات تفريخ سعة 210 ألف بيضة تفريخ ومفقسات (سعة 64800 كتكوت).

4 - مصنع العلف: بطاقة 3 أطنان/ ساعة لمحطات التسمين بالمشروع.

5 - مزرعة زيتون: على مساحة 8 أفدنة.

6 - يلحق بالمشروع المجزر الآلى ويعمل بطاقة ذبيح وتجهيز وتعبئة 5000 طائر يوميا ويقوم بتصنيع مخلفات الذبيح لإنتاج بروتين حيوانى للاستخدام فى تصنيع علف الدواجن وبه 2 غرفة حفظ دواجن مجمدة تعمل سعة الغرفة الواحدة 35 طن مجمد و2 غرفة نفق تجميد يعمل بسعة من 6 إلى 8 أطنان دواجن مذبوحة وغرفة تبريد ابتدائى.

7 - يقوم المجزر بالذبيح للغير وجارى تطويره حتى يمكن زيادة طاقة الذبيح والتخزين والحفظ للدواجن المجمدة.

8 - قطاع مصنع العلف التجارى يعمل بطاقة 5 أطنان ساعة ويتم تسويق إنتاجه على مربين الدواجن بدائرة المحافظة والمحافظات المجاورة.

9 - الهدف من المشروع: توفير اللحوم البيضاء للمحافظة والمحافظات المجاورة وتوفير الأعلاف الخاصة بالدواجن للمربين.

10 - التكاليف الاستثمارية: 8.5 مليون جنيه تمويل من بنك الاستثمار القومى (تمويل حكومى).

11 - العمالة بالمشروع: عمالة دائمة 30 و122 عمالة مؤقتة.

12 - يقوم المشروع بتسويق منتجاته عن طريق 14 منفذ توزيع بمحافظة سوهاج وبمحافظات أسيوط والمنيا والوادى الجديد وقنا وأسوان، بالإضافة إلى القاهرة، وذلك لمنتجات الأعلاف والكتاكيت عمر يوم والدواجن المجمدة.