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فيضانات عارمة تضرب محافظة مابان فى جنوب السودان

الأحد، 20 أكتوبر 2019 04:38 ص
فيضانات عارمة تضرب محافظة مابان فى جنوب السودان فيضانات
كتب محمد جمال

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أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن "الفيضانات الغزيرة غير المسبوقة فى محافظة مابان بجنوب السودان أثرت على ما يقرب من 200 الف شخص، بمن فيهم اللاجئون والسكان المضيفون"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

 

وبحسب المتحدث باسم المفوضية فى جنيف، أندريه ماهيسيتش، "تقع المنطقة المتضررة فى أعالى النيل، وتضم أكثر من 150 الف لاجئ من السودان".

 

وأشار ماهيسيتش إلى أن مفوضية اللاجئين تعمل مع شركائها والسلطات المحلية، على الإسراع بدعم الطوارئ، قائلا إن "الناس يبحثون عن الأمان بعيدا عن مياه الفيضانات أينما وجدوا أرضا جافة، معظمها فى جزر صغيرة إذ إن مستويات المياه غير المسبوقة غمرت مناطق شاسعة".

 

وقال المتحدث باسم المفوضية إن السكان المتضررين فى حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية. وأوضح أن الناس فروا من منازلهم، وهم يحملون أمتعتهم وشوهدوا وهم يتجمعون فى الأرضى الجافة على الجزر الصغيرة، مشيرا إلى أن "مياه الفيضانات غمرت الطرق الرئيسية، مما جعل الوصول إلى مخيمات اللاجئين صعبا على العاملين فى المجال الإنساني. المدارس فى المنطقة لا تزال مغلقة".

 

وما زالت المفوضية تشعر بالقلق من أن الفيضانات قد تزيد من مخاطر الأمراض وأنتشارها مثل الكوليرا التى قد تم الإعلان عن خلو جنوب السودان منها فى العام الماضي، الا ان المخاوف من عودة هذا المرض المميت لازالت موجودة.


فيضانات

جنوب السودان

إجلاء سكان

أمطار

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