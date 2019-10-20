فريق من معهد القلب القومى يصل مستشفى العريش العام للكشف وإجراء عمليات اليوم

ومن المقرر أن يبدأ الأطباء اليوم الأحد من التاسعة صباحاً حتى السابعى مساءً استقبال مرضى القلب لتقديم الخدمة مجانا بعيادة الإيكو بمستشفي العريش العام.

وقال عمر محمود محمد سالم أخصائى أشعة ىمعهد القلب والمسؤول عن تنسيق القافلة من القاهرة حتى وصولها لمدينة العريش وبدء عملها فى المستشفى ثم عودتها، إن القافلة تصل أسبوعيا لشمال سيناء خدمة لأهالى المحافظة وتضم استشارى قلب واخصائى وفنى وتمريض، ويبدأ التنسيق لها من يوم الثلاثاء قبل موعدها بمدة 4 أيام بمعاونة كل جهات الاختصاص بمحافظة شمال سيناء.

وأكد الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الشئون الصحية، أن حضور قافلة من أطباء معهد القلب لمستشفى العريش العام أمر جيد، مضيفا أن خدمة مرضى القلب أوقفت عناء سفرهم خارج المحافظة، فضلا عن توفير تدريب لأطباء القلب و طاقم التمريض والفنيين تقوم به الكوادر الطبية التى يتوالى حضورها أسبوعيا.

وأشار وكيل مديرية صحة شمال سيناء، إلى أن عمل القافلة انطلق فبراير الماضي وقام بعمل قسطرة تشخيصية، وتركيب دعامات، وقسطرة طرفية، والكشف عن الحالات التى تحتاج جراحة و يتم التنسيق لتجرى فى معهد القلب وكل هذا مجانا من خلال تحويلات الطوارئ والعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى.