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صور.. إعلان حظر التجول فى تشيلى بعد احتجاجات ضد قرار رفع تذاكر المترو

الأحد، 20 أكتوبر 2019 02:00 ص
صور.. إعلان حظر التجول فى تشيلى بعد احتجاجات ضد قرار رفع تذاكر المترو احتجاجات تشيلى
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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بعد يومين من أعمال شغب واحتجاجات عارمة، شهدتها تشيلى بسبب رفع الحكومة أسعار تذاكر المترو، مما دفع السلطات باستدعاء قوات الجيش للنزول إلى الشوارع لحفظ الأمن العام.

أعلن الجنرال خافيير إيتورياجا ديل كامبو المسؤول عن أمن سانتياجو عاصمة تشيلى حظر التجول فى المدينة التى تشهد احتجاجات واسعة النطاق، وقال إن حظر التجول الكامل سيسرى على المدينة من الساعة العاشرة مساء حتى السابعة صباحا، وقال الجنرال للصحفيين فى سانتياجو" ندعو كل الناس إلى العودة إلى منازلهم لتقييم الإجراءات التى أعلنتها الحكومة والاهتمام بأسرهم ومنازلهم".

يذكرأن، علن الرئيس التشيلى سيباستيان بينييرا حالة الطوارئ فى العاصمة سانتياجو، وكلف عسكريا ضمان الأمن بعد يوم من أعمال النهب والحرائق والمواجهات مع الشرطة بسبب زيادة أسعار تذاكر المترو.

 

إشعال الإطارات
إشعال الإطارات

 

إضرام النيران فى المحال
إضرام النيران فى المحال

 

أعمال شغب
أعمال شغب

 

جانب من أعمال الشغب (2)
جانب من أعمال الشغب (2)

 

جانب من أعمال الشغب
جانب من أعمال الشغب

 

 

محاولات تفريق المتظاهرين
محاولات تفريق المتظاهرين

 

ووفقا لقناة "فرانس 24"، قال الرئيس بينييرا: "أعلنت حالة الطوارئ،، ولهذه الغاية عينت الجنرال (خافيير إيتورياجا ديل كامبو) على رأس الدفاع الوطنى بموجب مواد قانوننا حول حالة الطوارئ".

وبسبب المواجهات العنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين كانوا يحتجون على رفع أسعار وسائل النقل، اضطرت السلطات لإغلاق كل محطات قطارات الأنفاق.

قوات الجيش
قوات الجيش

 

يشار أن مترو سانتياجو هو أوسع وأحدث شبكة لقطارات الأنفاق فى أمريكا الجنوبية، وأوضحت السلطات فى تشيلى، إنه سيبقى مغلقا فى نهاية الأسبوع على أن يستأنف عمله تدريجيا الأسبوع المقبل.

أحد المتظاهرين
أحد المتظاهرين

 

تظاهرات فى تشيلى
تظاهرات فى تشيلى

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

جندى من الجيش وأحد المتظاهرين
جندى من الجيش وأحد المتظاهرين

 

قوات الجيش (2)
قوات الجيش (2)

 

قوات الجيش فى تشيلى
قوات الجيش فى تشيلى

 


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ارتفاع الأسعار

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