ترامب يتخلى عن خطط استضافة قمة مجموعة السبع 2020 فى منتجع الجولف بفلوريدا

رويترز

تخلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن خطط استضافة القمة الاقتصادية لزعماء دول مجموعة السبع العام المقبل فى منتجع الجولف الذى يملكه بولاية فلوريدا بعد أن انتقد ديمقراطيون وآخرون هذا القرار بوصفه دليلا على استغلال لرئيس منصبه لأغراض شخصية، وقال ترامب فى سلسلة تغريدات على تويتر إنه سيتخلى عن الخطة التى أعلنها يوم الخميس ميك مولفانى كبير موظفى البيت الأبيض بالإنابة.

وأشار ترامب إلى ما وصفه "بالعداء المجنون وغير المنطقي" من جانب الديمقراطيين ووسائل الإعلام فى تفسيره لهذا التراجع. وقال "سنبدأ البحث على الفور عن مكان آخر بما فى ذلك احتمال عقده فى كامب ديفيد".