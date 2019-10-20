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ترامب يتخلى عن خطط استضافة قمة مجموعة السبع 2020 فى منتجع الجولف بفلوريدا

الأحد، 20 أكتوبر 2019 05:26 ص
ترامب يتخلى عن خطط استضافة قمة مجموعة السبع 2020 فى منتجع الجولف بفلوريدا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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تخلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن خطط استضافة القمة الاقتصادية لزعماء دول مجموعة السبع العام المقبل فى منتجع الجولف الذى يملكه بولاية فلوريدا بعد أن انتقد ديمقراطيون وآخرون هذا القرار بوصفه دليلا على استغلال لرئيس منصبه لأغراض شخصية، وقال ترامب فى سلسلة تغريدات على تويتر إنه سيتخلى عن الخطة التى أعلنها يوم الخميس ميك مولفانى كبير موظفى البيت الأبيض بالإنابة.

 

وأشار ترامب إلى ما وصفه "بالعداء المجنون وغير المنطقي" من جانب الديمقراطيين ووسائل الإعلام فى تفسيره لهذا التراجع. وقال "سنبدأ البحث على الفور عن مكان آخر بما فى ذلك احتمال عقده فى كامب ديفيد".

 


دونالد ترامب

قمة مجموعة السبع

فلوريدا

الديمقراطيين

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