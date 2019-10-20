المعمل الجنائى يعد تقريرا عن مواد مخدرة سقط بها عاطل فى 6 أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال المعمل الجنائى فى الجيزة على فحص كمية من مخدر البانجو، ضبطت بحوزة عاطل بمدينة 6 أكتوبر، لفحصها وكتابة تقرير عنها.

توصلت تحريات الرائد هانى عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة. بالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهم، والقبض عليه، وبحوزته 50 لفافة لمخدر البانجو وزنت 3 كيلو، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من حصيلة البيع. فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.