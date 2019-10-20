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المعمل الجنائى يعد تقريرا عن مواد مخدرة سقط بها عاطل فى 6 أكتوبر

الأحد، 20 أكتوبر 2019 05:00 ص
المعمل الجنائى يعد تقريرا عن مواد مخدرة سقط بها عاطل فى 6 أكتوبر مخدر البانجو_أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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يعمل رجال المعمل الجنائى فى الجيزة على فحص كمية من مخدر البانجو، ضبطت بحوزة عاطل بمدينة 6 أكتوبر، لفحصها وكتابة تقرير عنها.

توصلت تحريات الرائد هانى عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرةبالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهم، والقبض عليه، وبحوزته 50 لفافة لمخدر البانجو وزنت 3 كيلو، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من حصيلة البيع. فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


مخدرات

بانجو

عاطل

هاتف محمول

الجيزة

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