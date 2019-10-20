المستشفيات الجامعية بالإسكندرية: لم ترد أى حالة اشتباه فى الالتهاب السحائى

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، تلقى خطاب رسمى من الدكتور أحمد عثمان عميد كلية طب بالإسكندرية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، يؤكد فيه عدم تردد أى حالات اشتباه التهاب سحائى على العيادات الخارجية التابعة لمستشفيات الجامعية بالإسكندرية.



وأشار إلى أن بيان مستشفى سموحة الجامعى لطب وجراحة الأطفال الصادر مساء السبت 19 أكتوبر الجارى، يؤكد عدم إصابة الطفلة كارما بمرض الالتهاب السحائى، وفق ما يتردد فى مواقع التواصل الاجتماعى.



وأوضح البيان، أنه بخصوص الطفلة كارما محمد حافظ، قد تم حجز الطفلة بالمستشفى يوم الخميس الموافق 17\10\2019 الساعة السادسة مساء محولة بالإسعاف من مركز الإسكندرية لطب الأطفال (الوطنية)، وكانت الطفلة ذات السبع سنوات في غيبوبة وحالة صحية خطيرة وتعانى من هبوط حاد وخلل بوظائف الجسم، وتم حجز الطفلة بالعناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي وتم التعامل مع الحالة .



وقد أظهرت الأشعة المقطعية على المخ بأنها تعانى من التهاب بالمخ، وليس التهاب بأغشية المخ المعروف بالالتهاب السحائى.



وكانت الطفلة بحاجة لجرعة كبيرة من عقار الأجسام المضادة والذى يتكلف حسب وزنها حوالى 32 ألف جنيه، وتم توفير الجرعات كاملة من التبرعات.



وجرى سحب تحليل بذل السائل النخاعي للطفلة ومزرعة بكتيريا من السائل النخاعى لها وأيضًا تم عمل تحليل فيروسات، للسائل النخاعى للطفلة والتى أظهرت جميع نتائجهم خلوها من أى التهاب سحائى أو فيروسى، موضحًا أن مرض التهاب المخ يختلف عن التهاب أغشية المخ (السحائي).



وهذا المرض موجود بصفة نادرة نوعا ما ويحدث فى مثل هذه الأوقات من العام نتيجة مضاعفات لأمراض أخرى (مثل النزلات المعوية أو الجديرى المائى أو التهاب الغدة النكافية وخلافه) وهذا المرض غير معدٍ وليس وباءً على الإطلاق.



وأكد البيان، أن حالة الطفلة حتى الآن مستقرة نسبيًا بالعناية المركزة بالمستشفى وتتلقى كل العلاج اللازم.