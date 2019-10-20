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"القوى العاملة" ببورسعيد: 2242 فرصة عمل للشباب بالمنطقة الصناعية

الأحد، 20 أكتوبر 2019 04:30 ص
"القوى العاملة" ببورسعيد: 2242 فرصة عمل للشباب بالمنطقة الصناعية مصنع ملابس
بورسعيد - محمد فرج

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أكد أشرف كريم الدين وكيل مديرية القوى العاملة ببورسعيد، تعيين 2242 من شباب الخريجين من خلال الملتقى التوظيفى بعدد من شركات الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والكهربائية والحديد والصلب، فضلاً عن وظائف بالموارد البشرية ونظم المعلومات وغيرها من التسويق الإلكترونى والإدارات القانونية من أصحاب المؤهلات العليا .

وأوضح كريم لـ"اليوم السابع"، أنه جرى تعيين 974 شابًا بإحدى شركات الملابس الجاهزة و83 بشركة للأدوات الكهربائية و59 بالصناعات الغذائية و 34 بإحدى شركات الدهانات، وذلك من خلال 17 شركة شاركت بالملتقى الوظيفى، وتم تعيين 2124 شابًا.

وتابع أنه جرى تصنيف فرص العمل المطلوبة لعدد من كبرى الشركات بالمنطقة الصناعية، وتتمثل فى 20 مهندس جودة إنتاج و17 مهندسا كيمائيا و12 مهندس كهرباء وميكانيكا و15 مصمم جرافيك و6 مترجمين و5 مهندسين تبريد وتكييف و5 تبريد وتكييف و5 آخرين مؤهل عالى خدمة عملاء .

وأكد وكيل وزارة القوى العاملة، أن المنطقة الصناعية جنوب أتاحت فرص عمل لـ506 من شباب الخريجين للعمل بإحدى شركات صناعة إطارات السيارات و155 آخرين بالمنطقة الحرة للاستثمار، فضلاً عن تعيين 16 سائق معدات و10 محاسبين .

وأشار إلى أن هناك فرص عمل عديدة لــ"مراقبين أمن وطباخين وعمال مخازن وعمال حدادة ولحام وأمناء مخازن" و565 عامل إنتاج و850 خياطين ومترجمين والعديد من المهن الأخرى كل حسب مؤهله وتخصصه .

وفى سياق متصل، أكد وكيل الوزارة، أن القوى العاملة تتابع دومًا فرص العمل بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ومناطق الاستثمار بجانب الدورات التدريبية لإعادة تحويل وتأهيل شباب الخريجين بهدف تأهيل الخريجين عمليًا ونظريًا، ومنحهم شهادة تدريب تمهيدًا للعمل بشركات البترول من خلال التخصصات المتاحة.

وأكد أن هناك بروتوكولاً مع جمعية مستثمرى بورسعيد فى مجال التدريب والتشغيل على الحياكة لمنح العامل شهادة خياطة لإتاحة فرصة عمل تتناسب مع مؤهلاتهم بعد الانتهاء من فترة التدريب لتوفير فرص عمل تباعًا لأكثر من 4000 خريج للعمل بالمنطقة الصناعية ومناطق الاستثمار.


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