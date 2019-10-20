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"التضامن" تطلق اليوم مبادرة جديدة لتشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة

الأحد، 20 أكتوبر 2019 02:00 ص
"التضامن" تطلق اليوم مبادرة جديدة لتشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة وزارة التضامن - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تطلق وزارة التضامن الاجتماعىّ، اليوم الأحد، مبادرة جديدة "حياة" لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة، وذلك فى إطار العمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات من ذوى الاحتياجات الخاصة، سواء فى تقديم مساعدات الدعم النقدى شهريًا أو من خلال توفير فرص عمل لهم.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى، قد وقعت مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافى البريطانى لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة وتدريبهم وإعدادهم لسوق العمل مع التركيز على مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد الإبداعى، حرصاً من الطرفين على إدماجهم فى الحياة العامة كشريك متساوٍ ومتكافئ له كافة الحقوق فى التدريب والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى.

وأعلن الطرفان عن مبادرة "تحديات الابتكار لذوى الإعاقة التى ستكشف من خلال فكرة الابتكار التشاركى حلولاً للتغلب على معوقات توظيف الأشخاص ذوى الإعاقة، وسوف تحظى الأفكار الرابحة بالمساعدة والتوجيه من خلال حاضنات الأفكار وفرص التمويل أو من خلال ربطها بعملاء جدد أو شراكات جديدة، لإنشاء شركات ناشئة مستدامة تعمل ولأول مرة على دمج الأشخاص ذوى الإعاقة.


التضامن

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ذوى الاحتياجات الخاصة

تشغيل ذوى الاعاقة

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