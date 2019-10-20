اضبط مخالفة.. شكوى من تلوث ترعة بدمياط تستخدم فى رى الأراضى الزراعية

دمياط - فريق المحافظات

اشتكى سكان كفر الغاب بدمياط من تلوث ترعة رى خزان عاشور التى تستخدم فى رى مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية، ووصفها الأهالى بأنها تحولت إلى بؤرة تلوث تهدد سكان المنطقة وطالبوا بسرعة تطهيرها قبل حلول الموسم الشتوى خاصة أن هذه الترعة تخدم رى عدة أراضى بمختلف الزراعات.

وقال ابراهيم يوسف، أحد سكان كفر الغاب، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" إن ترعة رى خزان عاشور المارة بكفرالغاب التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط تخدم 150 فدانا تقريبا وتمتد بحوالى 350 متر، ولكنها تحولت إلى بؤرة تلوث بسبب تراكم القمامة بها ووجه رسالة استغاثة إلى وزارة الرى ووزارة التنمية المحلية بتطهير هذه الترعة حفاظا على صحة الأهالى.