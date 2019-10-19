6 معلومات حول التصحيح الإلكترونى والمحتوى الرقمى فى الثانوية المعدلة

كتب محمود طه حسين

قطعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شوطا كبيرا فى وضع ضوابط ومعايير للتصحيح الإلكترونى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى والمعروفة بالثانوية المعدلة، إضافة إلى توفير محتوى رقمى كبير حتى يستفيد الطلاب منه، اليوم السابع" يقدم فى 6 معلومات ما نفذته الوزارة فى هذه الصدد.

1ـ بناء معايير التصحيح الإلكترونى للأسئلة.

2ـ إعداد برمجيات بناء الامتحانات الإلكترونية.

3ـ إعداد قواعد بيانات الطلاب فى المدارس الثانوية.

4ـ إعداد برمجيات وتجهيزات تصحيح الامتحانات الإلكترونية.

5ـ بناء بنوك أسئلة منعددة الصعوبة بمعايير دولية لكل المواد الدراسية فى الصفين الأول والثانى الثانوى.

6ـ بناء محتوى رقمى إلكترونى بمقاييس عالمية للصف الأول والثانى الثانوى وأتاحتها على منصة التعلم على بنك المعرفة المصرى.