126 مهاجرًا غير شرعى من النيجر يعودون إلى بلادهم

وكالات

عاد 126 مهاجرًا غير شرعى من النيجر إلى بلادهم قادمين من ليبيا، في رحلة جوية ضمن برنامج "العودة الطوعية".

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، كشفت المنظمة الدولية للهجرة أن مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا مكتظة بآلاف المهاجرين الذين قامت الأجهزة الأمنية بإنقاذهم في عرض البحر أو قبضت عليهم داخل البلاد، وتقدم لهم فرصة العودة إلى بلادهم عبر برنامج للعودة الطوعية، حيث أعادت حتى الآن نحو أكثر من 5 آلاف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

يذكر أن برنامج "العودة الطوعية" تنفذه المنظمة الدولية للهجرة، لترتيب عودة المهاجرين العالقين في ليبيا إلى بلدانهم.