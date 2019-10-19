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10 إجراءات لتجديد الخطاب الدينى تحددها اللجنة الدينية بالبرلمان.. تعرف عليها

السبت، 19 أكتوبر 2019 07:00 ص
10 إجراءات لتجديد الخطاب الدينى تحددها اللجنة الدينية بالبرلمان.. تعرف عليها اللجنة الدينية بمجلس النواب
كتب محمود حسين

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تضع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، قضية تجديد الخطاب الدينى على رأس أولوياتها واهتماماتها.

وفى هذا الصدد حددت اللجنة بعض المعايير والأسس والقواعد التى يمكن العمل على أساسها لتجديد الخطاب الدينى، وذلك كالتالى:

1 ـ إعداد الأزهر الشريف والأوقاف موسوعة علمية للرد على الفكر المتطرف والتكفيرى.

2 ـ إعداد الأزهر والشريف والأوقاف موسوعة أخرى لإبراز جوانب العظمة والرقى فى الحضارة الإسلامية بالاشتراك مع المؤسسات المعنية بذلك.

3 ـ دعوة الأزهر والأوقاف لبحث سبل تنقية الخطاب الدينى مما علق به من فكر متطرف وشاذ يتناسب مع إدراك علماء الدين للواقع الذى نعيشه، بما يضمن ترسيخ الفهم الحقيقى للإسلام بمنهجه الوسطى المعتدل.

4 ـ دور الأزهر الشريف جوهرى تجاه قضية تجديد الخطاب الدينى والأفكار المتطرفة التى تشكل الأساس الفكرى للجماعات الإرهابية والتنسيق مع الدول الإسلامية والمؤسسات المعنية لمواجهة هذه الجماعات.

5 ـ دراسة أسباب عدم إطلاق قناة الأزهر الجديدة التى تقدم كل أنواع البرامج بمصداقية الأزهر ورسالته التى يتبناها على أن يجرى إطلاقها بصورة عاجلة، ومناقشة آليات المحافظة على الوسطية والاعتدال وعدم التطرف، بما يسهم فى تخريج جيل متميز قادر على تحمل المسئولية واداء الرسالة المنوط بها.

6 ـ ضرورة رفع كفاءة الطلاب الأزهريين لتحصينهم ضد الفكر المتطرف وتدريبهم على مواجهته وتفكيكه حتى يتمكنوا من تقديم رسالة الأزهر فى أكمل صورها.

7 ـ دور مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على شبكة الإنترنت فى مكافحة الإرهاب وتصحيح صورة الإسلام فى الخارج.

8 ـ تطوير وإصلاح التعليم الأزهرى الجامعى وقبل الجامعى وتطوير المناهج.

9 ـ خطة وزارة الأوقاف فى منع غير المتخصصين من اعتلاء المنابر وتوفير الأئمة والخطباء أصحاب الفكر الوسطى لمواجهة التطرف دون إفراط أو تفريط، ودعوة المشايخ وطلاب العلم لإلقاء الدروس فى المساجد.

10 ـ خطة دار الإفتاء ووزارة الأوقاف والأزهر الشريف لمواجهة فوضى الفتاوى الشاذة التى انتشرت فى الفترة الأخيرة.


الخطاب الدينى

الازهر

الاوقاف

دار الافتاء

اخبار

مواجهة الارهاب

تجديد الخطاب الدينى

اليوم السابع بلس

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