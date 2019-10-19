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وفد باڤوس يزور البطريركية اليونانية "إيفانجيليسموس" بالإسكندرية

السبت، 19 أكتوبر 2019 08:58 م
وفد باڤوس يزور البطريركية اليونانية "إيفانجيليسموس" بالإسكندرية البطريركية اليونانية
الاسكندرية جاكلين منير

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زار وفد مدينة باڤوس برئاسة فيدون فيدونوس عمدة مدينة بافوس القبرصية، صباح اليوم، المقر البطريركي اليوناني "إيفانجيليسموس " ، وذلك عقب وصول أول رحلة بحرية إلى ميناء الإسكندرية للباخرة السياحية القبرصية SALAMIS FILOXENIA ، .

وكان في استقبالهم البابا ثيودوروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر بلاد إفريقيا، ورحب بهم في بلدهم الثاني مصر، ورافقهم في زيارة متحف ومكتبة البطريركية، وأعرب الوفد عن انبهارهم وفخرهم بهذا المبنى العريق الذي يدل على حضارة وتاريخ الإسكندرية .

 فيما اقامت محافظة الإسكندرية بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية مساء اليوم حفلا موسيقيا للترحيب بوفد مدينة باڤوس برئاسة فيدون فيدونوس عمدة بافوس، وذلك بمسرح سيد درويش "دار الاوبرا بالإسكندرية".

يذكر أن فوجا سياحيا مكون من 500 سائح قد وصل إلى ميناء الاسكندرية اليوم في أول فوج سياحى يصل الى ميناء الاسكندرية منذ توقف دام 10 سنوات. 

 


الاسكندرية

دافوس

فوج سياحى

قبرص

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