وصول 11 طبيب استشارى من 4 جامعات لمستشفى العريش العام

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مستشفى العريش العام اليوم السبت فى بيان لها، عن وصول 11 من أساتذة وأعضاء تدريس 4 جامعات لمستشفى العريش العام لاستقبال حالات للكشف وإجراء عمليات للمرضى إبتداء من اليوم وحتى مساء الخميس القادم.

وأوضح البيان أن القافلة ضمت مختلف التخصصات وهم من أعضاء هيئات التدريس من كليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة .

يذكر أنه تصل إسبوعيا قافلة الأطباء من جامعات مصر للعريش، تنفيذا لبروتوكول تعاون للنهوض بالخدمة الطبية فى محافظة شمال سيناء، ويتم من خلال البروتوكول إضافة الخدمة الطبية الملائمة والمتميزة لمواطنى المحافظة فى كافة التخصصات الطبية، وزيادة المهارات التدريبية والتعليمية للأطقم الطبية المختلفة من أطباء وتمريض وفنيين والنواحى الإدارية .

وقال الدكتور طارق شوكة مدير صحة شمال سيناء، أن بروتوكول التعاون مع جامعة الأزهر والزقازيق والقاهرة والمنصورة، والذى بموجبه يتم توفير كبار الاستشاريين من مختلف التخصصات فى مستشفيات المحافظة ساعد فى القضاء على عقبات كانت تواجه الخدمة الصحية وعدم توفر بعض التخصصات.

أضاف أن خدمات أطباء الجامعات يقدمونها فى مستشفيات العريش العام وبئر العبد ونخل المركزى.

وقال أنه لوجود فريق أطباء البروتوكول، وفرت وزارة الصحة أطقم فرق الانتشار السريع، والتى تغطى خدماتها بمستشفيات العريش وبئر العبد ونخل والشيخ زويد.

أسماء الأطباء بمستشفى العريش العام