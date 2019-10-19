وزير "بريكست": اتفاق جونسون الجديد "جيد" للمصالح التجارية فى أيرلندا الشمالية

لندن (أ ش أ)

وصف ستيفن باركلى، الوزير البريطانى المفوض لشئون "بريكست"، اليوم السبت، اتفاق "بريكست" الجديد الذى توصل إليه رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، مع قادة الاتحاد الأوروبى بالـ"جيد" للمصالح التجارية فى إيرلندا الشمالية.

وقال باركلى، فى تصريح لشبكة "سكاى نيوز" البريطانية، إن الاتفاق الجديد يظهر أن جونسون استمع إلى المخاوف التى كانت لدى النواب فى مجلس العموم البريطانى، مؤكدا أن الحكومة ليس لديها أية نية لطلب مد الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبى فى 31 أكتوبر الجارى.

يذكر أنه من المتوقع أن يصوت نواب البرلمان البريطانى اليوم على اتفاق جونسون الجديد، ليتم بعدها مباشرة استئناف التفاوض حول العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى، إلا أن بعض الأحزاب السياسية أعلنت أنها ستصوت ضد الاتفاق، ووصفته بأنه "اتفاق فقير".