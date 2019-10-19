سوبر كورة
Ads
السبت، 19 أكتوبر 2019 01:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

وزير "بريكست": اتفاق جونسون الجديد "جيد" للمصالح التجارية فى أيرلندا الشمالية

السبت، 19 أكتوبر 2019 12:13 م
وزير "بريكست": اتفاق جونسون الجديد "جيد" للمصالح التجارية فى أيرلندا الشمالية ستيفن باركلى
لندن (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصف ستيفن باركلى، الوزير البريطانى المفوض لشئون "بريكست"، اليوم السبت، اتفاق "بريكست" الجديد الذى توصل إليه رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، مع قادة الاتحاد الأوروبى بالـ"جيد" للمصالح التجارية فى إيرلندا الشمالية.

وقال باركلى، فى تصريح لشبكة "سكاى نيوز" البريطانية، إن الاتفاق الجديد يظهر أن جونسون استمع إلى المخاوف التى كانت لدى النواب فى مجلس العموم البريطانى، مؤكدا أن الحكومة ليس لديها أية نية لطلب مد الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبى فى 31 أكتوبر الجارى.

يذكر أنه من المتوقع أن يصوت نواب البرلمان البريطانى اليوم على اتفاق جونسون الجديد، ليتم بعدها مباشرة استئناف التفاوض حول العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى، إلا أن بعض الأحزاب السياسية أعلنت أنها ستصوت ضد الاتفاق، ووصفته بأنه "اتفاق فقير".

 

 


ستيفن باركلى

جونسون

بريكست

اتفاق بريكست

بريطانيا

وزير بريكست

رئيس وزراء بريطانيا

مجلس العموم البريطانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جونسون: اتفاق بريكست الجديد سيسمح للمملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد 31 أكتوبر

السبت، 19 أكتوبر 2019 11:40 ص

مخاوف من فرض قيود على الشركات فى بريطانيا بعد بريكست

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 01:39 م

الجارديان: اتفاق بريكست يمثل فوزا نادرا لجونسون فى حال إقراره أو رفضه

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 12:26 م

معركة برلمانية جديدة فى انتظار جونسون بعد اتفاق بريكست.. اعرف القصة

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 11:39 ص

وزير الخارجية البريطانى: اتفاق "بريكست" الجديد يسمح بتجاوز الأزمة الحالية

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 11:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. الفنانة نادين الراسى تشعل النيران فى إطار سيارة وسط مظاهرات لبنان

شاهد.. الفنانة نادين الراسى تشعل النيران فى إطار سيارة وسط مظاهرات لبنان

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية

التعليم تحدد 8 إجراءات لضمان سلامة الطلاب فى الفصول حتى مغادرة المدرسة

التعليم تحدد 8 إجراءات لضمان سلامة الطلاب فى الفصول حتى مغادرة المدرسة

وزير المالية من واشنطن: استثمارات بنوك مركزية عالمية للأوراق المالية المصرية

وزير المالية من واشنطن: استثمارات بنوك مركزية عالمية للأوراق المالية المصرية

عجلة الدورى الإنجليزى تعود للدوران بالمتعة والإثارة.. أستون فيلا يسعى لمواصلة صحوته بعد خماسية نورويتش أمام برايتون.. توتنهام يتطلع لبداية جديدة ضد واتفورد.. ومانشستر سيتى فى مهمة صعبة بلندن لمواجهة بالاس

عجلة الدورى الإنجليزى تعود للدوران بالمتعة والإثارة.. أستون فيلا يسعى لمواصلة صحوته بعد خماسية نورويتش أمام برايتون.. توتنهام يتطلع لبداية جديدة ضد واتفورد.. ومانشستر سيتى فى مهمة صعبة بلندن لمواجهة بالاس

شاهد فى دقيقة.. رواتب نجوم باريس سان جيرمان بالجنيه المصرى

شاهد فى دقيقة.. رواتب نجوم باريس سان جيرمان بالجنيه المصرى

الجريدة الرسمية تنشر قرار استثناء عقود التمويل العقارى بالإسكان الاجتماعى

الجريدة الرسمية تنشر قرار استثناء عقود التمويل العقارى بالإسكان الاجتماعى

ضبط صاحب كيان تعليمى وهمى بسوهاج لتزويره الشهادات للطلاب

ضبط صاحب كيان تعليمى وهمى بسوهاج لتزويره الشهادات للطلاب

تفاصيل حفل زفاف جنيفر لورانس.. اعرف هتقدم إيه فى بوفيه الفرح

تفاصيل حفل زفاف جنيفر لورانس.. اعرف هتقدم إيه فى بوفيه الفرح

اتحاد الكرة يجهز بيانا للرد على الأهلى بعد تأجيل مباراة القمة

اتحاد الكرة يجهز بيانا للرد على الأهلى بعد تأجيل مباراة القمة

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجة

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقق فى استخدام تركيا الفسفور الأبيض ضد أطفال سوريا

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقق فى استخدام تركيا الفسفور الأبيض ضد أطفال سوريا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة