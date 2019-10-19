وزير الأوقاف من المحكمة الدستورية: لا أمان للعالم بدون عدالة شاملة

كتب محمد عبد العظيم

قال وزير الأوقاف، أنه لا يوجد أى دولة فى العالم تستطيع العيش بدون قانون، مشددا على أنه لا أمان للعالم بدون عدالة شاملة.

وأضاف الوزير خلال كلمته باحتفال المحكمة الدستورية العليا بمناسبة مرور 50 عاما على القانون الدستورى فى مصر، أن الدين والقانون لا يتناقضان، ولكن يرسخان معا أسس المواطنة المتكافئة، لافتا إلى أن الجماعات المتطرفة تصور أن هناك تناقضا بين الدين والقوانين.

وأوضح وزير الأوقاف، أن الدين والقانون يدفعان إلى العمل ومحاربة الفساد والإهمال والإرهاب، وكل مظاهر الخروج عن القانون، مشددا على ضرورة احترام دستور كل دولة وإعلاء دولة القانون، حيث لا يوجد سلطة أعلى من سلطة الدولة.