سوبر كورة
Ads
السبت، 19 أكتوبر 2019 12:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير الآثار وأمين الأعلى للآثار يشهدان فتح تابوتين من "خبيئة العساسيف"

السبت، 19 أكتوبر 2019 11:53 ص
وزير الآثار وأمين الأعلى للآثار يشهدان فتح تابوتين من "خبيئة العساسيف" وزير الأثار ورئيس المجلس الأعلى للأثار أثناء فتحهم أحد توابيت العساسيف
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد وزير الآثار، برفقة الدكتور مصطفى وزير الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، منذ قليل اليوم السبت، فتح تابوتين لسيدة ورجل من إكتشاف "خبيئة العساسيف" المكونة من 30 تابوت ملون خشبى خرجت من باطن الأرض، وقام رجال الترميم بعملية فتح التابوتين أمام وسائل الإعلام الدولية بحضور كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور زاهى حواس عالم الآثار الشهير.

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم السبت، عن تفاصيل إكتشاف أكبر خبيئة بمنطقة جبانة العساسيف بالبر الغربى بمحافظة الأقصر، على يد رجال البعثة الآثرية المصرية، حيث أنه تم إكتشاف 30 تابوت يعود للأسرة 22 من العصور الفرعونية وانها تم وضعها فى مخزن بالقرب من سطح الأرض لحمايتها من السرقات. 

وأضاف الدكتور مصطفى وزيرى فى المؤتمر الصحفى أمام معبد الملكة حتشبسوت، أن الخبيئة هى الأولى بأيادى مصرية، وكانت مدفونة على بعد متر من سطح الأرض وكان الصف الأول عبارة عن 18 تابوت والثانى 12 تابوت لرجال وسيدات ، منها 3 لأطفال صغار، وتم وضعها من كبار الكهنة لحفظها فى مخزن ببوابة حجرية، وتعود للأسرة 22 الفرعونية.

 


الاقصر

خبيئة العساسيف

وزارة الاثار

الاسعافات الاولية لخبيئة العساسيف

ترميم اثار مصر العليا

المجلس الاعلى للاثار

البعثة الاثرية المصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الآثار: خبيئة العساسيف الأهم بالعصر الحديث وتجهيز قاعة لها بالمتحف المصرى

السبت، 19 أكتوبر 2019 11:30 ص

أول صورة لفريق العمل مكتشف خبيئة العساسيف غربى الأقصر بالأسماء

السبت، 19 أكتوبر 2019 10:33 ص

اليوم.. مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل أكبر خبيئة بجبانة العساسيف فى الأقصر

السبت، 19 أكتوبر 2019 04:00 ص

غدا.. الإعلان الرسمى عن أكبر اكتشاف أثرى للتوابيت الفرعونية الملونة بالأقصر.. أمين الأعلى للآثار يستعرض فى مؤتمر صحفى نجاحات البعثة الأثرية المصرية.. ويكشف كواليس العثور على أكثر من 30 تابوت بجبانة العساسيف

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 08:00 م

7 معلومات عن الخبيئة الأثرية فى العساسيف أبرزها 34 تابوتا

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 06:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. رواتب نجوم باريس سان جيرمان بالجنيه المصرى

شاهد فى دقيقة.. رواتب نجوم باريس سان جيرمان بالجنيه المصرى

الجريدة الرسمية تنشر قرار استثناء عقود التمويل العقارى بالإسكان الاجتماعى

الجريدة الرسمية تنشر قرار استثناء عقود التمويل العقارى بالإسكان الاجتماعى

ضبط صاحب كيان تعليمى وهمى بسوهاج لتزويره الشهادات للطلاب

ضبط صاحب كيان تعليمى وهمى بسوهاج لتزويره الشهادات للطلاب

اتحاد الكرة يجهز بيانا للرد على الأهلى بعد تأجيل مباراة القمة

اتحاد الكرة يجهز بيانا للرد على الأهلى بعد تأجيل مباراة القمة

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجة

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقق فى استخدام تركيا الفسفور الأبيض ضد أطفال سوريا

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقق فى استخدام تركيا الفسفور الأبيض ضد أطفال سوريا

لحظة سقوط ليدي جاجا من أعلى المسرح بعد رقصها مع أحد المعجبين..اعرف الحكاية

لحظة سقوط ليدي جاجا من أعلى المسرح بعد رقصها مع أحد المعجبين..اعرف الحكاية

معركة الكلاسيكو بين رابطة الليجا ضد البارسا والريال حديث صحف إسبانيا

معركة الكلاسيكو بين رابطة الليجا ضد البارسا والريال حديث صحف إسبانيا

نصر الله: لا نؤيد استقالة الحكومة.. وحل الأزمة يحتاج قرارات جريئة

نصر الله: لا نؤيد استقالة الحكومة.. وحل الأزمة يحتاج قرارات جريئة

إحالة شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى للجنايات بقضية تهريب الآثار

إحالة شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى للجنايات بقضية تهريب الآثار

النجم الساحلى يغرق فى بحر الأزمات قبل مواجهة الأهلي.. رضا شرف الدين يستقيل من رئاسة النادى.. كريم حقى يترك منصب المدير الرياضى بعد أسبوعين من توليه المهمة.. والفريق بدون مدرب بعد إقالة البنزرتى والمحمدى

النجم الساحلى يغرق فى بحر الأزمات قبل مواجهة الأهلي.. رضا شرف الدين يستقيل من رئاسة النادى.. كريم حقى يترك منصب المدير الرياضى بعد أسبوعين من توليه المهمة.. والفريق بدون مدرب بعد إقالة البنزرتى والمحمدى

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم تنطلق فى الواحدة والنصف ظهرًا

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم تنطلق فى الواحدة والنصف ظهرًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة