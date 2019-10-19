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وزيرة الداخلية اللبنانية تعلن إخلاء سبيل معظم المحتجزين بسند الإقامة

السبت، 19 أكتوبر 2019 12:29 م
وزيرة الداخلية اللبنانية تعلن إخلاء سبيل معظم المحتجزين بسند الإقامة ريا الحسن وزيرة الداخلية اللبنانية
هند المغربى

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أعلنت وزيرة الداخلية ريا الحسن فى تغريدة عبر تويتر أنها اتصلت بالمدعى العام لدى محكمة التمييز الذى أبلغها أن معظم الذين تم احتجازهم سيتم إخلاء سبيلهم بسند إقامة، وذلك لاستكمال التحقيقات لاحقًا للتثبت من مدى توافر الأدلة المادية حول إقدامهم عمدا على ارتكاب أعمال شغب وسرقة محال وحرق الممتلكات العامة والخاصة.

 

كانت القوى الأمنية فى لبنان، تمكنت من فتح معظم الطرق التى كانت مغلقة على مدى اليومين الماضيين، جراء الإحتجاجات العنيفة التى شهدتها البلاد، حيث بدأت عملية إزالة العوائق، وتنظيف آثار الحرائق والتهشيم التى تملأ شوارع العاصمة بيروت على نحو مكّن السيارات من معاودة السير فى الطرق.

 

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ريا الحسن

وزيرة الداخلية االلبنانية

لبنان

مظاهرات

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