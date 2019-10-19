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نوفمبر القادم .. فيلم "أيخ" عرض خاص على مسرح المقر البابوى فى الإسكندرية

السبت، 19 أكتوبر 2019 03:53 م
نوفمبر القادم .. فيلم "أيخ" عرض خاص على مسرح المقر البابوى فى الإسكندرية بوستر فيلم أيخ
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلن جوزيف مقار مدير الديوان البطريركى بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، عن عرض فيلم أيخ "عن أرميا النبي" عرض خاص بالإسكندرية فى الخامس من نوفمبر القادم، على مسرح المقر البابوى بالكنيسة.

وأشار جوزيف، فى بيان صادر اليوم، أن الفيلم يعرض تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منوهاً إلى أن القس إبرام أميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية مهتم جدا بالإحداث الثقافية والفنية الهادفة لخلق مساحة تعبير ترقى بالفكر والروح.

فيما أوضح فادى عاطف مخرج الفيلم، أن الفيلم يأتى فى سياق درامى يربط الماضى بالحاضر عن قصة ارميا النبى وهو أحد أنبياء العهد القديم فى الكتاب المقدس، مضيفا ًأن "أيخ" هى كلمة عبرية تشير إلى "كيف" بالعربية وأكد فى حديث له أن الفيلم بإنتاج مصرى وفنانين مصريين استغرق ما يقرب من ٣ سنوات، وأن الفيلم منطوق باللغتين العربية والعبرية ومترجم للإنجليزية.

 

 

 


الاسكندرية

كنيسة الاسكندرية

ارميا النبى

البابا تواضروس

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