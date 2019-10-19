نصر الله: لا نؤيد استقالة الحكومة.. وحل الأزمة يحتاج قرارات جريئة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، رفضه استقالة الحكومة الحالية" وذلك فى أول تعليق له على التظاهرات التى عمت لبنان منذ الخميس الماضى.

وتابع نصر الله في كلمة بمناسبة إحياء ذكرى أربعين الحسين اليوم السبت: "خطران كبيران يواجهان لبنان وهما الانهيار الاقتصادى والانفجار الشعبي نتيجة المعالجات الخاطئة .. ليس صحيحا أنه لا خيار أمام الحكومة لمنع الانهيار الاقتصادي سوى فرض ضرائب جديدة، فهناك خيارات كثيرة بديلة، لكن تحتاج لجرأة فى القرارات".

وأضاف نصر الله: "على الجميع فى لبنان من هم فى السلطة أو خارجها تحمل المسؤولية أمام الوضع الخطير الذى يواجه البلد فالوضع المالي والاقتصادي ليس وليد الساعة ولا الحكومة الحالية وإنما نتيجة تراكم عشرات السنين".

وتابع أمين عام حزب الله: "اللبنانيون لم يعودوا قادرين على تحمل ضرائب جديدة والرسالة هذين اليومين مهمة جدا ويجب أن يستوعبها كل المسؤولين".