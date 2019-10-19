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نتنياهو: انضمام وزراء عرب للحكومة الإسرائيلية أكبر خطر على أمننا القومى

السبت، 19 أكتوبر 2019 12:23 م
نتنياهو: انضمام وزراء عرب للحكومة الإسرائيلية أكبر خطر على أمننا القومى بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية
كتب- هاشم الفخرانى

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حذر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو من أن دخول ممثلين عن القائمة العربية المشتركة فى الحكومة الإسرائيلية المستقبلية سيشكل خطرا على أمن إسرائيل.

 

واتهم نتنياهو منافسه فى رئاسة الحكومة الجديدة، بينى جانتس، رئيس تحالف "أزرق-أبيض"، بالرغبة فى تشكيل حكومة أقلية تعتمد غالبا على القائمة المشتركة، ثالث أكبر قوة فى الكنيست الـ22، قائلا أن ذلك سيكون "خطوة مضادة للصهيونية وتشكل خطرا على أمننا".

 

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلى زعيمى القائمة العربية المشتركة أيمن عودة وأحمد الطيبى بـ"دعم الإرهاب الفلسطينى وحزب الله"، كما قال أن يائير لبيد، الشخصية رقم 2 فى "أزرق - أبيض"، ورئيس حزب "يسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان "يحتجزان جانتس رهينة" لتحقيق طموحاتهما الشخصية.

 

ويأتى ذلك قبل أقل من أسبوع من انقضاء التفويض الرئاسى الممنوح لنتنياهو لتشكيل حكومة جديدة، وإذا فشل فى ذلك فإن الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين سيسلم هذا التفويض إلى جانتس، رئيس أكبر قوة فى الكنيست الجديد.


بنيامين نتنياهو

اسرائيل

تل ابيب

الليكود

رئيس الوزراء الإسرائيلى

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